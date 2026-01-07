GROSSETO – È Alessandro Mori il personaggio dell’anno e vincitore, grazie ai voti dei lettori, dell’edizione 2025 di #maremmani. Con 185 voti il giovane scrittore grossetano ha conquistato la decima edizione dell’iniziativa de Il Giunco, che ogni anno chiama i lettori a scegliere il personaggio capace di lasciare il segno nella comunità maremmana.

A soli 14 anni, Alessandro Mori ha raccolto il consenso più ampio grazie a un percorso che unisce talento e passione. Nel 2025 ha pubblicato il suo primo libro, Le Cronache dell’Abisso (Effigi), con il quale ha vinto il premio Capalbio. Studente del Liceo Classico Polo Aldi di Grosseto, scrive nel tempo libero, dividendosi tra studio, sport e l’amore per il surf.

La classifica finale

Alle sue spalle si è piazzato Alessio Guidotti con 108 voti, seguito da Consuelo Cappelli con 102 voti. A seguire Irene Dari (94), Andrea Barbieri (88), Maurizio Andreuccetti (78), Gabriella Argirò (55), Caterina Corridori (54), Giorgio Franci (16) e Andrea Mazzuca (6).

L’albo d’oro di #maremmani

Con l’edizione 2025 si arricchisce l’albo d’oro di un’iniziativa che, nel tempo, ha raccontato una Maremma fatta di storie, impegno, talento e passione:

2015 – Antonfrancesco Vivarelli Colonna

2016 – Giuseppe Orfino

2017 – Luca Peruzzi Squarcia

2018 – Virginia Montemaggi

2019 – Andrea Laganga

2020 – Ambra Sabatini

2021 – Ilaria Tosti

2022 – Mollica’s (Silvia Daddi e Mattia Maracci)

2023 – Ilenia Garofalo

2024 – Luca Terni

2025 – Alessandro Mori

Un’iniziativa che racconta il territorio

#maremmani si conferma anche quest’anno come uno spazio di partecipazione attiva dei lettori, chiamati a scegliere tra dieci storie diverse per età, ambito ed esperienze, ma tutte accomunate dalla capacità di rappresentare al meglio il territorio e la sua comunità.