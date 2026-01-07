GROSSETO – È in corso un’avvertenza meteo emessa dalla sala operativa regionale per il rischio ghiaccio su tutto il territorio della Toscana, valida fino alle ore 8 di domani, giovedì 8 gennaio.

Le condizioni meteorologiche favoriranno estese gelate notturne a tutte le quote, con temperature sotto lo zero non solo nelle aree interne e collinari, ma anche lungo la fascia costiera, dove il fenomeno risulta meno frequente ma comunque possibile.

Particolare attenzione è richiesta nelle zone interessate dalle recenti nevicate, dove la presenza di neve al suolo potrà determinare la formazione di ghiaccio, soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. Le superfici stradali, i marciapiedi e le aree esposte all’ombra potrebbero risultare scivolose, con conseguenti disagi alla circolazione e rischi per la sicurezza.

Si raccomanda pertanto la massima prudenza negli spostamenti, in particolare per la guida nelle ore più fredde, e di prestare attenzione a possibili tratti ghiacciati, anche laddove apparentemente asciutti.

La situazione continuerà a essere monitorata dalla sala operativa, che fornirà eventuali aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.