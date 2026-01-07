GROSSETO – «Enormi buche piene d’acqua. Crateri, in cui, specie chi cammina male (cosa non tanto rara e insolita per chi viene in ospedale) rischia di affondare bagnandosi sino alle caviglie» sono tante le segnalazioni che in questi giorni di pioggia ci sono arrivate in merito al parcheggio dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

«Il parcheggio è sempre pieno – afferma Carlo – è molto frequente, al ritorno. trovare la macchina grattata o battuta e non si può fare niente per mancanza di telecamere. I posti poi, quando piove, sono ancora meno perché lo sterrato risulta inagibile per la maggior parte».

Un problema che sia i parenti dei pazienti che chi va per delle visite segnala da tempo assieme alla richiesta di asfaltare quella parte di parcheggio rifinita ancora a brecciolino.