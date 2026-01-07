GROSSETO – Prima puntata dell’anno de Il tempo di un caffè con Marco Simiani, deputato del Partito Democratico. Con lui il punto su infrastrutture, manovra economica e prospettive politiche locali, in quattro minuti, tre domande e due caffè.

Si parte dalla Tirrenica. Simiani parla di una fase difficile: gli emendamenti presentati alla Camera e l’ordine del giorno non hanno trovato accoglimento da parte del Governo. «Il nostro impegno sarà costante», spiega, sottolineando la necessità di una battaglia condivisa, che coinvolga istituzioni, parti sociali e sindaci. Da qui l’appello a un ruolo più diretto della Regione Toscana per tenere aperta la partita.

Il giudizio sulla legge di bilancio è netto. Per il deputato dem le risorse sono limitate e manca una visione di medio periodo, soprattutto sul dopo PNRR. Tra i temi richiamati scuola, sanità, lavoro e la proposta del salario minimo, considerata uno strumento necessario per tutelare lavoratori e lavoratrici e sostenere la crescita.

Lo sguardo si sposta infine sul territorio e sulle elezioni comunali del 2027 a Grosseto. Simiani parla di un percorso aperto, che punta a un’alleanza ampia e coesa nel centrosinistra. L’obiettivo dichiarato è la vittoria, attraverso la scelta di una candidatura capace di dare risposte concrete su sociale e sanità e di rappresentare una vera alternativa all’attuale amministrazione.

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

