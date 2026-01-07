GROSSETO – La morte di un uomo ieri sera, in via Giordania, a Grosseto, ha riportato all’attenzione una problematica che chi lavora in zona segnala da tempo: lo spaccio.

Il boschetto che si trova dietro largo Iran, tra la ferrovia e la strada, ed in cui già due persone, negli anni, si sono tolte la vita, è infatti da tempo un luogo utilizzato dagli spacciatori per il loro commercio.

«Si mettono seduti su una sedia, semicoperti da un ramo secco spezzato – racconta una donna che ha la propria azienda proprio di fronte -. Il fatto che ci sia questa rientranza nella strada, questo piccolo parcheggio, consente ai clienti di arrivare con comodità e acquistare. Qui è un viavai continuo, giovani e meno giovani, in auto e in motorino. Persino padri o madri con i figlioletti in auto si fermano ad acquistare. Una situazione che abbiamo più volte segnalato, senza però avere riscontri concreti».