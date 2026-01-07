CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Può masticare amaro la Blue Factor Castiglione: al Casa Mora nell’ultima del girone d’andata della Serie A1, i biancocelesti rimangono in partita fino alla fine, con il Teamservicecar Hrc Monza che riesce a spuntarla per 6-4. Un match contraddistinto anche dall’infortunio occorso al giovane portiere argentino dei lombardi Juan Velazquez, uscito alla fine del primo tempo fra le lacrime, con una sospetta distorsione al ginocchio.

Dopo la pausa natalizia in casa maremmana è stato deciso qualche cambio con Luigi Brunelli che è andato a rinforzare la squadra di a2 e sarà a disposizione già dalla prossima sfida contro il Matera. Sempre infortunato invece Serse Cabella con i tempi di recupero che potrebbero allungarsi. Il Monza del tecnico Jaquirez si presenta senza Colamaria, problemi intestinali, e parte sparato. I biancocelesti di Massimo Bracali provano qualche sortita, con Saitta molto attento a sventare le incursioni di Bielsa e Marzonetto. Al 15′ però il contropiede dei brianzoli è micidiale: Bielsa scambia ripetutamente con Galimberti e mette dentro a porta vuota. Il 2-0 dopo 30 secondi: il tiro ancora di Bielsa si “arrampica” su Saitta che non riesce a smanacciare. Il quintetto lombardo insiste e al 20′ la bomba da fuori di Pesavento vale il 3-0. Poi l’infortunio al portiere Velazquez, che esce sorretto dai compagni. Nella ripresa il Castiglione alza i giri del motore e dopo un palo di Lasorsa, è proprio il bomber castiglionese, 14 centro in stagione, a trovare la girata vincente su assist di Esquibel.

Il Monza però reagisce subito: Borgonovo salva con il caschetto la conclusione di Escobar e sul capovolgimento di fronte Olmos su assist di Zucchetti mette dentro il 4-1. L’incursione di Pesavento centralmente è magistrale, tiro a fil di palo per il 5-1 al 14′. I ragazzi di Bracali non mollano e iniziano una clamorosa rimonta. Esquibel in mischia, dopo una conclusione di Cabiddu, mette dentro il 5-2. E sul 10° fallo lombardo, ancora il giovane argentino ex Conception insacca la punizione del 5-3, e il suo 10 gol in campionato. Il Monza arretra e Escobar dopo una respinta gira dietro porta e prova l’alza e schiaccia che sorprende Borgonovo per il 5-4. Bracali manda in pista il quinto uomo di movimento e a una manciata di secondi dalla sirena Marzonetto a porta vuota mette dentro il definitivo 6-4. Sabato per la Blue Factor trasferta per la prima di ritorno a Lodi.

Blue Factor Castiglione-Teamservicecar Hrc Monza 4-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Diego Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

TEAMSERVICECAR HRC MONZA: Juan Cruz Velazquez Juarez, Luca Borgonovo; Francisco Andres Bielsa Bohemi, Marco Gariboldi, Matteo Galimberti, Michele Pesavento, Valentino Marzonetto Llens, Ottavio Ponti, Joaquin Olmos Robles, Matteo Zucchetti. All. Ivan Martin Jaquirez.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi e Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (0-3) 15’50 e 16’41 Bielsa (M), 20’04 Pesavento (M); st 8’25 Lasorsa (C), 9’18 Olmos (M), 14’08 Pesavento (M), 19’35 e 20’02 pp Esquibel (C), 21’49 Escobar (C), 24’56 Marzonetto (M).

Bella e meritata vittoria per la squadra di A2 di Federico Paghi: nella quinta giornata del girone B, la Blue Factor trova a Sarzana i primi tre punti, vincendo una sfida vibrante per 6-4. Sulla pista del pala Tori, il “vecchio mercato” i biancocelesti hanno messo l’anima per venire a capo della sfida contro i rossoneri e, come detto, la gara è stata bella e combattuta fino alla fine. Partenza sprint dei maremmani: Andrea Montauti, dopo quasi tre minuti, da destra fa secco Andrea Perroni; e ancora Andrea Montauti si ripete al 6′: Piro imbecca l’attaccante che sempre da destra fa 2-0. Il Sarzana reagisce: ci pensa Vanello prima su rigore, Nobili spinto a terra forse tocca la conclusione davanti al portiere, e poi mette dentro l’assist di Pistelli sul secondo palo. I liguri passano addirittura in vantaggio: da oltre centro pista la conclusione beffa Bussotti al 18′. Nobili si becca un Blu, ma i biancocelesti si difendono bene e si va al riposo.

Nella ripresa è tutto un altro Castiglione. Faelli diventa protagonista: botta da sinistra per il 3-3. Vanello prende il blu e poi Piro non trasforma il rigore, para Alessio Perroni. La Blue Factor però insiste e Filippo Montauti segna il 4-3 sul secondo palo, assist di Faelli. Il Sarzana ha un sussulto: Perroni da dietro porta serve Pistelli che incrocia per il 4-4. Faelli da destra buca ancora Perroni per il 5-4 e nemmeno un minuto dopo chiude i conti: questa volta Filippo Montauti serve sempre Faelli che scarta il portiere per il 6-4 che vale la prima vittoria in campionato. Sabato al Casa Mora sfida contro il Roller Matera.

Sarzana-Blue Factor Castiglione 4-6

SARZANA: Alessio Perroni, (Cristian Grossi); Matteo Pistelli, Mattia Rispogliati, Giampiero Andreani, Carlo Vanello, Luigi Fabbi, Andrea Perroni, Federico Lagomarsini. All. Giovanni Berretta.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Tommaso Bracali, Michele Nerozzi, Giulio Donnini, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Davide Marcolin di Vicenza.

RETI: pt (3-2) 2’47 e 5’40 A.Montauti (C), 9’55 rig. e 14’01 Vanello (S), 18’08 An.Perroni (S); st 6’04 Faelli (C), 14’22 F.Montauti (C) 14’59 Pistelli (S), 18’38 e 19’58 Faelli (C).

Serie A1 – 13a giornata (ultima d’andata) 6/14 gennaio 2026

Tr Azzurra Novara-Sarzana 6-4

Blue Factor Castiglione-Teamservicecar Hrc Monza 4-6

Bcc Centropadana Lodi-Innocenti Cos. Follonica 9-2

Cp Grosseto-Indeco Afp Giovinazzo 4-2

Forte dei Marmi-Breganze 2-4

Why Sport Valdagno-Trissino 14/1

Ubroker Bassano-Cgc Viareggio 14/1

La classifica

Trissino (12) 32 punti; Bassano (12) 29; Cgc Viareggio (12) 28; AW Lodi, Hrc Monza 26; Valdagno (12) 25; Cp Grosseto 20; Follonica 18; Sarzana 17; Forte dei Marmi 10; Azzurra Novara 9; Castiglione 7; Afp Giovinazzo 4; Breganze 3

Serie A1 – 14a giornata (1a di ritorno) 10 gennaio 2026

Innocenti Cos. Follonica-Breganze 10/1

Bcc Centropadana Lodi-Blue Factor Castiglione 10/1

Cp Grosseto-Cgc Viareggio 10/1

Ubroker Bassano-Teamservicecar Hrc Monza 11/1

Tr Azzurra Novara-Trissino 11/1

Forte dei Marmi-Sarzana 14/1

Why Sport Valdagno-Indeco Afp Giovinazzo 4/2

Serie A2 – girone B – 5a giornata 6 gennaio 2026

Nova Medicea Viareggio Spv Viareggio 2-3

Newco Roller Matera Mgm Remaplast Eboli 7-2

Rotellistica Camaiore Forte dei Marmi 3-6

Sarzana Blue Factor Castiglione 4-6

Iren Follonica Rh Scandiano 3-17

La classifica

Rh Scandiano 15 punti; Roller Matera, Forte dei Marmi, Rot.ca Camaiore 12; Spv Viareggio 9; Pumas Viareggio 6; Sarzana, Cresh Eboli, Castiglione 3; Follonica 0

Serie A2 – girone B – 6 giornata 10/11 gennaio 2026

Rh Scandiano-Nova Medicea Viareggio

Mgm Remaplast Eboli-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore

Forte dei Marmi-Sarzana