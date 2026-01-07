GAVORRANO – Gavorrano arriva nel cuore di Parigi grazie all’arte di Andrea de Sensi.

Il pittore gavorranese è stato selezionato per partecipare al “Premio Maestri a Parigi – Expo”, prestigiosa rassegna internazionale che si terrà dal 10 al 14 gennaio 2026 presso la Galerie Thuillier, storica galleria d’arte situata nel quartiere del Marais, al numero 13 di rue de Thorigny.

L’opera scelta per l’esposizione si intitola “Paris: Coucher de soleil sur la Tour Eiffel”, un acrilico su tela formato 50×70, che raffigura uno scorcio parigino al tramonto, con la Tour Eiffel che emerge tra i palazzi in una luce calda e suggestiva. Un omaggio alla capitale francese, simbolo dell’arte e della cultura europea, interpretato con uno stile personale e riconoscibile.

Il vernissage ufficiale della mostra è in programma per sabato 10 gennaio alle ore 18.00, alla presenza di Sandro Serradifalco e dei membri del comitato scientifico della Fondazione Effetto Arte, promotrice dell’iniziativa. Le opere resteranno visibili al pubblico fino al 14 gennaio, con orari di visita dal martedì al sabato, dalle 13 alle 19.

Per Andrea de Sensi non si tratta della prima esperienza internazionale: nel corso della sua carriera ha già esposto a Roma, Pechino, Dubai, Londra, Barcellona, Venezia, Ferrara e Sanremo, oltre ad aver partecipato per due volte a esposizioni al Louvre di Parigi. Un percorso artistico che continua quindi a raccogliere riconoscimenti importanti anche fuori dai confini nazionali.

La selezione per il “Premio Maestri a Parigi” rappresenta un ulteriore traguardo per l’artista e motivo di orgoglio per il territorio, che vede uno dei suoi cittadini portare la propria creatività in una delle capitali mondiali dell’arte, con Parigi poi l’artista gavorranese ha un rapporto speciale, è una città che ama profondamente. È il luogo dove si è sposato e dove, appena il suo lavoro di comandante della Polizia Locale di Gavorrano glielo permette, si rifugia per brevi ma intense vacanze pittoriche. Tornare ad esporvi, con un’opera dedicata proprio alla Tour Eiffel, ha per lui un significato personale molto forte, oltre che artistico.