FOLLONICA – Iniziano i primi cambiamenti logistici per consentire i lavori antisismici nel plesso di via Varsavia, così da rendere l’edificio più sicuro grazie a un maxi finanziamento. L’obiettivo dell’Amministrazione è consentire la realizzazione delle opere e mantenere un’offerta formativa di alta qualità.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo step di gennaio:

Da domani, mercoledì 7 gennaio per la Scuola elementare “Don Milani” gli alunni si sposteranno nel plesso di via Buozzi. Il trasloco è già stato completato con successo e l’assessore ai Servizi educativi Stefania Turini ha già visitato la struttura di via Buozzi per verificare l’idoneità dei locali.

Servizi confermati

Per ridurre al minimo i disagi alle famiglie, restano attivi, secondo le modalità comunicate a tutti gli interessati:

• Servizio Scuolabus

• Servizio Mensa (nei giorni e orari previsti)

Cosa succederà a settembre?

Gli altri spostamenti legati al cronoprogramma dei lavori e al lancio del nuovo Polo 0-6 del Parco Centrale avverranno con l’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre: la Scuola materna “I Melograni” (via Varsavia) si sposterà temporaneamente in via Marche fino a giugno 2028: la Scuola dell’Infanzia di via Marche si trasferirà nella nuova struttura del Parco Centrale per avviare per il comprensivo di appartenenza (cui fanno parte sia via Marche sia il nuovo plesso del Parco Centrale) – il progetto educativo sperimentale del Polo 0-6 che poi proseguirà anche successivamente.

«Abbiamo lavorato per migliorare l’offerta formativa e la logistica, guardando al futuro della nostra comunità scolastica» ha spiegato Stefania Turini, assessore ai Servizi educativi. «Invitiamo le famiglie a seguire i canali ufficiali del Comune per ulteriori aggiornamenti e ci scusiamo per i disagi».