GROSSETO – Il corpo di un uomo è stato ritrovato impiccato ad un albero nella zona verde di via Giordania, nell’area industriale nord della città.

Il cadavere è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l’allarme. Vicino all’albero, l’area verde si trova tra il parcheggio di piazzale Libano e la ferrovia, è stata ritrovata una scala.

Oltre ai soccorsi con i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, sul posto anche la polizia che si occuperà di ricostruire l’accaduto. Sono interventi anche i vigli del fuoco.

Quella zona della città nei giorni festivi, come quello di oggi, è poca frequentata sopratutto la sera.