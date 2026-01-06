GROSSETO – Inizia con una bella vittoria esterna, al Pala Barsacchi di Viareggio, il campionato di serie B per il Circolo Pattinatori Grosseto, che, nell’anticipo della prima giornata, si è imposto (5-9 il risultato) sul Centro Giovani Calciatori al termine di una partita divertente, appassionante, che si è risolta nella seconda parte della ripresa, con una evidente crescita dei ragazzi grossetani.

I biancorossi, scesi in campo con un organico risicato, con soli otto giocatori e un portiere, sono partiti forte e nel giro di 38 secondi hanno firmato, al 12′, un uno-due, grazie a capitan Bruzzi e a Tommaso Giusti, che ha costretto i padroni di casa alla rimonta. Negli ultimi cinque minuti, però, con Larini e Puccinelli il Cgc Viareggio è riuscito ad andare al riposo sul 2-2. Nella ripresa il Circolo Pattinatori è fuggito via prima con Bianchi (2-3) e poi con Cardi (3-4), ma i viareggini sono riusciti sempre a pareggiare. La svolta della gara è arrivata dall’ottavo minuto: Bianchi, Cardi, Emanuele Perfetti e Bruzzi hanno fatto volare il Grosseto sul 4-8 a sei minuti dalla fine. Balistreri, uno dei migliori in casa locale, ha riaperto le speranze versiliesi ma, dopo che Luca Squarcia ha parato un rigore allo stesso Balistreri, Riccardo Bruzzi, a 68 secondi dalla sirena ha messo la parola fine con la rete del 5-9. Nelle battute conclusive, tra l’altro, il Cp Grosseto è rimasto senza allenatore, dopo l’espulsione di Emilio Minchella, che aveva preso il posto dell’indisponibile Marco Zanobi. Un successo che è stato accolto con soddisfazione dall’entourage biancorosso, per la qualità del gioco messo in mostra, e che adesso il Cp cercherà di confermare domenica 11 gennaio nell’esordio casalingo in via Mercurio contro il Viareggio Hockey.

Cgc Viareggio-Circolo Pattinatori Grosseto 5-9

CGC VIAREGGIO: Casentini, Rosi; Larini, Cozzani, Balistreri, Pellegrini, Puccinelli, La Peta. All. Josè Vianna.

C.P. GROSSETO: Squarcia; Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Cardi, Muntean, Giusti, Bianchi, Emanuele Perfetti. All. Emilio Minchella.

ARBITRO: Luca Lossi.

RETI: nel p.t. 11’17 Bruzzi, 11’55 Giusti, 20’32 Larini, 22’47 Puccinelli; nel s.t. 2’05 Bianchi, 5’08 Larini, 5’48 Cardi, 6’29 Puccinelli, 7’08 Bianchi, 8’32 Cardi, 13’27 Emanuele Perfetti, 15’57 Bruzzi, 18’36 Balistreri, 23’52 Bruzzi.

NOTE: espulsione definitiva per Emilio Minchella (doppia ammonizione) al 21’31 del s.t.