STIACCIOLE – Un pedone è stato investito nel pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, in località Stiacciole, nei pressi di un bar. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:10 lungo la strada che collega la zona residenziale di Stiacciole al centro cittadino.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Grosseto per prestare i primi soccorsi alla persona coinvolta, le cui condizioni – secondo le prime informazioni – non sarebbero gravi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale, presente per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità.
L’intervento si è concluso intorno alle 17. La circolazione ha subito rallentamenti temporanei nella zona interessata.