In queste ore sta tornando protagonista l’inverno in Toscana: sulla parte settentrionale della regione e sulle zone interne più elevate l’atmosfera è decisamente invernale con fiocchi di neve che stanno imbiancando temporaneamente quote collinari e montane, soprattutto sull’Appennino e località come l’Abetone dove già si registrano accumuli significativi, mentre lungo la fascia costiera, compresa la Maremma grossetana, le precipitazioni sono prevalentemente sotto forma di pioggia mista a neve in ingresso serale o nelle ore più fredde della giornata. L’aria fredda in transito favorisce questo tipo di fenomeno, anche se sulla costa e in pianura di Grosseto la quota neve è sostenuta, e al momento non si segnalano accumuli persistenti al livello del mare; su colline interne e rilievi dell’Amiata qualche fiocco può spingersi più basso nelle ore più fredde di oggi.

Le previsioni comune per comune

