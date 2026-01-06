GROSSETO – Come annunciato ieri anche dal bollettino meteo emesso dalla Regione, nevica in molte zone della nostra Toscana anche a quote piuttosto basse. La quota limite per il momento è sopra i 300 metri, ma localmente nevica anche a quote inferiori.
Resto l’allerta meteo con codice giallo per tutta la giornata di oggi per neve in tutta la Toscana orientale e anche in diverse zone della provincia di Grosseto, comprensorio Amiata e aree più interne. Piove invece anche in modo intenso sula fascia costiera della Maremma.
Si raccomanda di prestare attenzione alla guida e obbligo dotazioni invernali. In funzione mezzi spazzaneve e spargisale.