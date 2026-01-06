GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 6 gennaio 2026

Ariete, segno del giorno, sarà impulsivo, energico, diretto: oggi hai voglia di muoverti, di fare, di ripartire con uno slancio.

Consiglio escursione: percorri la via panoramica di Poggio Ballone, tra vento e cielo aperto: è il luogo perfetto per chi vuole sentirsi libero.

Toro paziente: oggi lasci che gli eventi scorrano.

Gemelli stimolato: giornata sociale e vivace.

Cancro riflessivo: ma oggi più leggero.

Leone presente: ma oggi ti lasci sorprendere.

Vergine ordinata: ma oggi anche più istintiva.

Bilancia armoniosa: oggi sei una presenza che rasserena.

Scorpione profondo: ma anche più disponibile.

Sagittario avventuroso: hai voglia di partire.

Capricorno concentrato: ma oggi sorridi di più.

Acquario imprevedibile: regali sorprese piacevoli.

Pesci intuitivo: ma oggi ti affidi anche alla realtà.