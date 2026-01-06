GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 6 gennaio 2026
Ariete, segno del giorno, sarà impulsivo, energico, diretto: oggi hai voglia di muoverti, di fare, di ripartire con uno slancio.
Consiglio escursione: percorri la via panoramica di Poggio Ballone, tra vento e cielo aperto: è il luogo perfetto per chi vuole sentirsi libero.
Toro paziente: oggi lasci che gli eventi scorrano.
Gemelli stimolato: giornata sociale e vivace.
Cancro riflessivo: ma oggi più leggero.
Leone presente: ma oggi ti lasci sorprendere.
Vergine ordinata: ma oggi anche più istintiva.
Bilancia armoniosa: oggi sei una presenza che rasserena.
Scorpione profondo: ma anche più disponibile.
Sagittario avventuroso: hai voglia di partire.
Capricorno concentrato: ma oggi sorridi di più.
Acquario imprevedibile: regali sorprese piacevoli.
Pesci intuitivo: ma oggi ti affidi anche alla realtà.