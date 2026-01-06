CIVITELLA MARITTIMA – Sopralluogo del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lungo il tratto della Due Mari E78 Grosseto–Siena tra Civitella Marittima e Lampugnano, dove sono in corso i lavori del lotto quattro, oggi in fase avanzata. La visita si è concentrata su uno dei cantieri più rilevanti dell’intero asse viario, destinato a migliorare in modo significativo i collegamenti tra il sud e il centro della Toscana.

Durante il sopralluogo, Giani ha ricordato l’accordo di programma sottoscritto dalla Regione con Anas, che ha reso possibile l’avvio e lo sviluppo dell’appalto. «Da presidente della Regione – ha spiegato – è una soddisfazione vedere come i lavori stiano andando avanti: il viadotto che conduce alla nuova galleria è ormai definito e ci avvicina sempre di più al momento in cui si potrà viaggiare a quattro corsie da Siena a Grosseto».

Il cantiere tra Civitella Marittima e Lampugnano rappresenta un passaggio strategico per l’ammodernamento della cosiddetta superstrada Grosseto–Siena–Firenze. Un’opera che, nelle parole del presidente, incarna «la Toscana più moderna e innovativa, capace di collegarsi meglio e di ridurre le distanze tra Firenze, Siena e il sud della regione».

Secondo Giani, il completamento del lotto quattro porterà benefici concreti sia ai cittadini sia al sistema economico del territorio, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico. «Qui presto passeranno le auto – ha aggiunto – e ci sarà un indubbio vantaggio per i collegamenti e per tutto l’asse che unisce la Toscana centrale con Grosseto».

La visita si inserisce nel più ampio impegno della Regione sulle infrastrutture strategiche. «È una Toscana sempre più attenta alle vie di comunicazione – ha concluso il presidente – e all’innovazione tecnologica e strutturale, elementi fondamentali per lo sviluppo e la competitività dei territori».