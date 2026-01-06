FEBBRAIO – Appuntamento fissato al 1 febbraio per il tradizionale evento organizzato dal Gruppo Sub della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica, che organizza la 36esima edizione della Coppa Carnevale di Pesca in Apnea, in programma domenica 1 febbraio 2026 nelle acque antistanti Follonica.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 7:15 presso la sede nautica della Lega Navale Italiana di Follonica, in Viale Italia 321. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più significativi e di maggior tradizione per il settore subacqueo della Sezione, richiamando ogni anno atleti e appassionati da tutta la regione.

Nel segno della tradizione, trattandosi della Coppa Carnevale, i partecipanti saranno invitati a presentarsi in maschera, unendo così il momento sportivo all’aspetto conviviale e festoso che caratterizza la manifestazione.