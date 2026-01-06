GROSSETO – Allerta meteo per rischio ghiaccio su tutta la Toscana nella giornata di domani, mercoledì 7 gennaio. Il provvedimento è stato emesso dalla sala operativa regionale e riguarda in particolare le condizioni delle strade, con possibili criticità legate alle basse temperature e alle precipitazioni delle ultime ore.

Secondo quanto indicato nel bollettino, il rischio ghiaccio sarà locale fino al primo mattino, per poi diventare più diffuso dalla sera. Resta intanto in corso l’allerta gialla per rischio neve fino a mezzanotte di oggi sulla Toscana nord-orientale, dove sono possibili fiocchi fino in pianura. La quota neve è stimata attorno ai 200 metri, ma localmente potrebbe scendere anche a livelli inferiori.

Nel corso del pomeriggio di oggi, a partire dalle 17, le precipitazioni sono attese in attenuazione, con fenomeni residui su Aretino, Senese, Grossetano e Alto Mugello. Dalle 20, invece, è prevista neve debole limitata al Mugello e all’Appennino fiorentino e aretino.

La Regione raccomanda la massima attenzione alla guida, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino, quando la formazione di ghiaccio può rendere scivoloso il fondo stradale. È in vigore l’obbligo delle dotazioni invernali nei tratti interessati e sono già operativi i mezzi spazzaneve e spargisale per garantire la sicurezza della circolazione.