GROSSETO – Per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio, è stata emessa un’allerta gialla per ghiaccio.
Il personale della Provincia di Grosseto è attualmente impegnato nelle operazioni di spazzamento neve nelle aree montane interessate dalle nevicate odierne.
A partire dalle ore serali di oggi, martedì 6 gennaio, nelle zone in cui non si registrano precipitazioni da alcune ore, saranno attivati i primi spargisale.
Dalle ore 4 di domani mattina, tutti i mezzi spargisale dell’Amministrazione provinciale saranno operativi sull’intera rete viaria provinciale.
Nonostante l’intensa attività di prevenzione,
la notevole estensione della rete stradale e le condizioni meteorologiche previste potrebbero comunque determinare formazioni di ghiaccio in vari punti del territorio.
Si raccomanda pertanto la massima prudenza alla guida, soprattutto nelle prime ore della mattinata di domani, prestando particolare attenzione alle zone più esposte al rischio di gelate.