POGGIOFERRO – La tradizione dell’Epifania torna a Poggioferro, nel comune di Scansano.
I ragazzi del paese hanno portato allegria tra le vie e le case del borgo, mantenendo viva l’antica usanza di cantare l’inno alla Befana.
Vestiti con i costumi tipici della tradizione, i giovani hanno intonato i versi originali della canzone: un testo prezioso, tramandato oralmente dalle vecchie generazioni e arrivato intatto fino a noi.
Questa ricorrenza non è solo un momento di festa, ma un passaggio del testimone fondamentale tra i nostri anziani e i più giovani, che permette all’identità culturale di Poggioferro di continuare a vivere.
«Un ringraziamento particolare va a tutte le famiglie dei ragazzi, che con dedizione hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, e all’associazione Auser (sezione di Poggioferro) per il costante supporto nel preservare le tradizioni locali» raccontano gli organizzatori.