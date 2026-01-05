GROSSETO – Gli amici di Doriana Carpinetti vista la sua prematura ed improvvisa scomparsa stanno effettuando una raccolta fondi a favore del figlio di 13 anni.
Per chi volesse aiutare con un piccolo contributo può farlo attraverso l’IBAN : IT43V0100514300000000008552 intestato al padre Fabrizio Boni.
Mondo dello sport in lutto. Muore a 52 anni. Doriana trovata senza vita dal figlio di 13 anni
Un gravissimo lutto ha colpito nella giornata di sabato 3 gennaio il Circolo Pattinatori Grosseto, con l'improvvisa scomparsa…
Lunedì i funerali di Doriana Carpinetti. Parteciperà una rappresentativa della squadra di Hockey
Si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 15,15, nella chiesetta del cimitero di Sterpeto, i funerali di Doriana Carpinetti, impiegata…