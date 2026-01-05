ORBETELLO – L’amministrazione comunale di Orbetello ha disposto lo spostamento di alcune postazioni dei cassonetti dei rifiuti per ottimizzare il servizio e limitare la proliferazione dei ratti. Intanto l’installazione dei nuovi cestini nei centri storici è stata completata.

Nel centro storico saranno interessate dall’intervento due postazioni su Lungolago dei Pescatori e quella in piazza del Popolo, mentre a Orbetello Scalo è stato predisposto lo spostamento delle due postazioni su via Aurelia antica che saranno concentrate in una postazione unica potenziata e posizionata all’ingresso di via di Cameretta, un percorso concordato con Asl, uffici dell’Ente e Polizia Municipale.

«Questo è solo un primo passo – spiega l’assessore all’ambiente e all’igiene pubblica Ivan Poccia – per rendere il servizio più efficiente e limitare la proliferazione dei ratti. Sarà spostata la postazione di piazza del Popolo e due, invece, sono le postazioni che saranno spostate su Lungolago dei Pescatori: quella in prossimità dell’ingresso che si affaccia su piazza della Repubblica e quella prospiciente le scalette all’altezza dell’ingresso di via del Rosso. Le postazioni saranno spostate e poi schermate per motivi estetici e, su Lungolago dei Pescatori, inizierà il delicato iter di riparazione delle mura. Le aree dove insistevano i cassonetti saranno completamente igienizzate e adibite nuovamente a parcheggio. In piazza del Popolo, invece, sarà realizzata una nuova area per la sosta del bus».

Anche le postazione su Lungolago delle Crociere sono monitorate: «Siamo alle fasi iniziali – aggiunge l’assessore – di un lavoro molto più articolato e complesso. Stiamo monitorando anche altre postazioni che presentano criticità. Su Lungolago delle Crociere stiamo procedendo all’individuazione di un sito alternativo dove trasferire la postazione ma, oltre al monitoraggio, procederemo presto anche alla sostituzione di tutti i cassonetti con quelli di ultima generazione, già presenti in altre aree del territorio comunale e il cui utilizzo sta dando risultati soddisfacenti».

Intanto è stata completata la sostituzione dei cestini dei rifiuti nei centri storici: «Ora si passa – dice ancora Poccia – all’installazione degli altri 210 cestini trime line (cestini fissati su un paletto) distribuiti sul territorio con un’attenta programmazione, in quanto ci siamo resi conto che ci sono delle aree dove la presenza di tale servizio è eccessiva, in altre invece è completamente assente. Inoltre, in alcune zone, ci sono più cestini di tipologie diverse e questo, oltre a essere uno spreco, è anche anti estetico. Perciò saranno tolti i 350 già presenti e sostituiti con 210 distribuiti in maniera più oculata e programmata in modo da ottenere un servizio più efficiente e senza sprechi».

«Con questa operazione, infatti – conclude l’assessore – contiamo di ottenere un notevole risparmio sui costi di svuotamento. Naturalmente, se nel corso del tempo, dovessimo renderci conto che alcune zone necessitano di un potenziamento, provvederemo a intervenire in tal senso. Nel corso del 2026 è possibile che potremmo decidere di procedere a un ampliamento del servizio in zone di particolare pregio come tra piazza Cortesini e l’area dei giardini chiusi, in alcune zone di Albinia».