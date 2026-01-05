GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 5 gennaio 2026
Ariete deciso: ma oggi serve anche sensibilità.
Toro equilibrato: ti muovi con calma e precisione.
Gemelli curioso: ma oggi osservi di più.
Cancro intuitivo: comprendi ciò che non viene detto.
Leone energico: ma oggi scegli una via più discreta.
Vergine razionale: ma oggi più pronta a improvvisare.
Bilancia disponibile: sai fare spazio agli altri.
Scorpione, segno del giorno, sarà profondo, riservato, strategico: oggi guardi dentro le cose e capisci molto.
Consiglio escursione: visita le Grotte del Sassocolato nei pressi di Cana, un luogo misterioso e antico, dove ogni pietra racconta segreti.
Sagittario spontaneo: ma oggi rifletti prima di agire.
Capricorno solido: ma oggi anche più aperto.
Acquario brillante: ma oggi scegli il silenzio.
Pesci delicati: ma anche molto chiari.