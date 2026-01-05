GROSSETO – Nel segno della tradizione anche quest‘anno i carabinieri della biodiversità faranno visita a tanti bambini ricoverati negli ospedali di tutta Italia, a cui i carabinieri porteranno doni e amore per la natura, per aiutarli a superare un difficile periodo.

Localmente, i carabinieri del reparto Carabinieri biodiversità di Follonica, in compagnia del labrador Mora, cane “antiveleno”, sono andati a fare visita ai bambini ricoverati al reparto di pediatria e al pronto soccorso pediatrico dell’ ospedale Misericordia di Grosseto, trascorrendo con loro un po’ di tempo e lasciando alcuni doni.

Una iniziativa che rientra nel contesto dell’iniziativa “Befana della Biodiversità” e si ripete già da diversi anni, riscuotendo successo anche grazie al supporto del personale ospedaliero che ha sempre sostenuto l’iniziativa con grande entusiasmo.

«L’obiettivo – spiegano i carabinieri -, oltre a portare un segno tangibile di vicinanza e solidarietà, è quello di trasmettere ai più piccoli conoscenza e amore per la natura, raccontando il mondo straordinario delle 150 riserve naturali dello Stato e foreste demaniali gestite dal raggruppamento Carabinieri Biodiversità: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza. Prossimità e condivisione permettono di sostenere l’interesse e l’amore per la natura nei piccoli pazienti e sottolineano la vicinanza e l’apprezzamento nei confronti di tutti coloro che se ne prendono cura ogni giorno con dedizione e grande professionalità».