CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo la pausa natalizia si torna a giocare e in pista subito le due squadre senior: in A1 per l’ultima d’andata la Blue Factor di Massimo Bracali ospita al Casa Mora, fischio d’inizio alle 20.45 arbitri Ulderico Barbarisi e Roberto Toti di Salerno, il temibile Teamservicecar Hrc Monza. In A2, alle 18 arbitro Davide Marcolin di Vicenza, il quintetto di Federico Paghi gioca in trasferta al “vecchio mercato” contro il Sarzana.

Per il Castiglione l’ultima d’andata nel giorno della Befana, l’obbiettivo è quello di strappare punti, ma l’Hrc Monza del tecnico argentino Martin Jaquirez è una squadra tosta, certamente tra quelle che nella prima parte di stagione ha impressionato per qualità tecniche e di gioco attualmente al sesto posto. Il Monza negli ultimi anni ha sempre puntato sui giovani e anche quest’anno la linea non è cambiata. Insieme all’estro di Francisco Bielsa, 25enne regista assoluto e bomber con 10 gol, occhio alla velocità di Valentino Marzonetto (8 gol), e l’ecclettico talento di Joaquin Olmos (8 reti), che ha lasciato l’Italia dopo l’esperienza a Sarzana andando al Calafell e poi tornando in Lombardia. Confermato in porta l’argentino Juan Velazquez, vent’anni, che insieme alla coppia difensiva, i due Matteo, Zucchetti e Galimberti, all’ex Giovinazzo Paolo Colamaria, e a Michele Pesavento recuperato dopo lungo infortunio, compongono il roster titolare.

“Sarà una bella sfida quella contro il Monza, che ha dimostrato di essere una squadra forte e piena di talento – ha detto il tecnico del Castiglione Bracali – però noi sappiamo che dobbiamo dare tutto in ogni partita. Siamo ancora in emergenza ma la squadra si è impegnata molto durante la pausa”.

Nel Castiglione ancora fuori Serse Cabella, purtroppo si prospettano tempi lunghi per un recupero, mentre ha recuperato Diego Guarguaglini dopo la frattura ad un dito della mano.

In A2 la Blue Factor cerca gloria a Sarzana: la sfida contro i rossoneri è alle 18 arbitro Davide Marcolin di Vicenza. La squadra di Federico Paghi è alla caccia dei primi punti, dopo i primi 4 stop consecutivi. Il Sarzana di Giovanni Beretta, come del resto il Castiglione, punta molto sui giovani e sarà dunque una sfida molto aperta.

L’Under 15 di Michele Achilli torna dal Veneto con il quarto posto al 43esimo Trofeo Vaccari. Nel girone di qualificazione pareggi contro lo Scandiano per 1-1 e il Trissino per 2-2 e vittoria 4-0 contro il Seregno. Nella finalina per il 3-4 posto sconfitta contro la Rotellistica Camaiore per 2-0. Il Montecchio Precalcino ha vinto il torneo battendo 1-0 il Trissino.

Serie A1 – 13a giornata (ultima d’andata) 6/14 gennaio 2026

Tr Azzurra Novara-Sarzana

Blue Factor Castiglione-Teamservicecar Hrc Monza

Bcc Centropadana Lodi-Innocenti Cos. Follonica

Cp Grosseto Indeco-Afp Giovinazzo

Forte dei Marmi-Breganze

Why Sport Valdagno-Trissino 14/1

Ubroker Bassano-Cgc Viareggio 14/1

La classifica

Trissino 32 punti; Bassano 29; Cgc Viareggio 28; Valdagno 25; AW Lodi, Hrc Monza 23; Follonica 18; Sarzana, Cp Grosseto 17; Forte dei Marmi 10; Castiglione 7; Azzurra Novara 6; Giovinazzo 4; Breganze 0

Serie A1 – 14a giornata (1a di ritorno) 10 gennaio 2026

Innocenti Cos. Follonica-Breganze 10/1

Bcc Centropadana Lodi-Blue Factor Castiglione 10/1

Cp Grosseto-Cgc Viareggio 10/1

Ubroker Bassano-Teamservicecar Hrc Monza 11/1

Tr Azzurra Novara-Trissino 11/1

Forte dei Marmi-Sarzana 14/1

Why Sport Valdagno-Indeco Afp Giovinazzo 4/2

Serie A2 – girone B – 5a giornata 6 gennaio 2026

Nova Medicea Viareggio-Spv Viareggio

Newco Roller Matera-Mgm Remaplast Eboli

Rotellistica Camaiore-Forte dei Marmi

Sarzana-Blue Factor Castiglione

Iren Follonica-Rh Scandiano

La classifica

Rh Scandiano, Rot.ca Camaiore 12 punti; Roller Matera, Forte dei Marmi 9; Spv Viareggio, Pumas Viareggio 6; Sarzana, Cresh Eboli 3; Castiglione, Follonica 0

Serie A2 – girone B – 6a giornata 10/11 gennaio 2026

Rh Scandiano-Nova Medicea Viareggio

Mgm Remaplast Eboli-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore

Forte dei Marmi-Sarzana