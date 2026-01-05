GAVORRANO – A seguito di una tubatura rotta sotto il manto stradale in via Ariosto a Filare, il Comune di Gavorrano ha disposto la chiusura temporanea al transito di un tratto della strada per motivi di sicurezza legati a un “cedimento del manto stradale e di dissesto statico di elementi costruttivi”.

Il provvedimento è stato adottato con ordinanza del sindaco Stefania Ulivieri dopo la comunicazione ufficiale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto, intervenuto sul posto lo scorso 2 gennaio, che aveva rilevato un dissesto statico di elementi costruttivi ai civici 21 e 23 di via Ariosto, oltre a un cedimento del manto stradale.

I Vigili del fuoco avevano evidenziando il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e avevano raccomandato l’immediata apposizione di segnaletica adeguata e l’esecuzione di urgenti lavori di ripristino.

Ulteriori criticità sono emerse anche dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, che hanno riscontrato come un altro smottamento, sempre in via Ariosto, verificatosi il 4 gennaio 2025, presenti segni di ulteriore erosione. In attesa degli interventi necessari per il ripristino della strada e del sistema fognario sottostante, si è quindi resa indispensabile la chiusura immediata del tratto interessato.

Ecco tutte le modifiche alla viabilità

Chiusura totale al transito veicolare di via Ludovico Ariosto nel tratto compreso tra i civici 19 e 21;

ripristino del doppio senso di circolazione dal civico 19 di via Ludovico Ariosto fino all’intersezione con via Torquato Tasso;

ripristino del doppio senso di circolazione dal civico 21 di via Ludovico Ariosto fino all’intersezione con via Dante Alighieri.