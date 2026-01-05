Foto di repertorio

GROSSETO – Saranno Gea Basketball Grosseto e Valdelsa Basket a contendersi domani martedì 6 gennaio alle 18, al Palasport di via Austria, la Coppa Toscana-Trofeo Franco Bugliesi. Il quintetto grossetano allenato da Silvio Andreozzi (nella foto d’archivio di Stefano Venezia), si è guadagnato per la prima volta l’accesso al prestigioso trofeo grazie ad un’altra bellissima prestazione battendo 84-70 il Poggibonsi, fra splendidi tiri da tre punti (ben dodici quelli realizzati), contropiedi, una difesa perfetta almeno per i primi tre quarti e la superiorità tecnica, già sfoderata nelle prime quattordici gare di campionato e nelle prime tre uscite in Coppa. Quella di Edoardo Furi e compagni è stato un successo praticamente senza discussione, con il volenteroso Poggibonsi che è riuscito a giocare alla pari con i padroni di casa dopo essersi trovato sotto anche i 23 punti già nel primo quarto. Come ormai avviene da qualche settimana, i giocatori della Gea sono partiti forte, con un pressing asfissiante che i senesi sono riusciti a sopportare solo per pochi minuti, prima di trovarsi nettamente sotto.

Con Tommaso Ense perfetto con 20 punti (6/7 nei tiri da tre punti e 1/2 da due), il Grosseto ha girato al massimo con tutti i suoi effettivi, a cominciare da Mirko Mari che ha fatto capire come sarebbe stato l’andamento della gara, mettendo a referto una gran bomba ad appena quattro secondi dal salto a due. Ottima la prestazione di Alessandro Banchi (18 punti), ma anche Liberati e Scurti hanno chiuso in doppia cifra. Una prova superlativa, condita da un pubblico delle grandi occasioni che ha sostenuto i ragazzi per 40′, apparso pronto per dare il suo apporto anche per la finale di martedì contro un avversario che ha messo a segno una bella impresa, battendo il favoritissimo Monteroni sul filo di lana.

Soddisfatto il coach Silvio Andreozzi, anche se non ha gradito il recupero nel finale di Poggibonsi, che si è portato fino a -12, prima chiudere sotto di quattordici.

Semifinale 2, Gea Basketball-Paolo Nesi Poggibonsi 84-70

GEA GROSSETO: Banchi 18, Scurti 10, Fommei, Ignarra 8, Furi 7, Liberati 13, Malentacchi 3, Romboli, Ense 20, Mari 5, Grascelli, Venezia. All. Silvio Andreozzi.

NESI POGGIBONSI: Calamassi 7, Mori, Del Cucina 14, Bandini 3, Mucci 7, Ravenni, Testi 4, Bruni 2, Giorgetti, Maestrini 18, Juliatto 15. All. Pier Luigi Mameli.

ARBITRI: Collina di Montemurlo e Gallerini di Sesto Fiorentino.

PARZIALI: 36-16, 55-33: 71-53.

STATISTICHE GEA: tiri da due 19/35, da tre 12/39, liberi 10/12; 42 rimbalzi (33 difensivi), 15 assist, 7 palle recuperate.

Semifinale 1, Valdelsa-Monteroni 75-69

VALDELSA: Caniglia, Ciompi, Lorenzoni, Manetti, Tilli, Seneca, Iozzi, Peruzzi, Nadorini, Lenzi, Bruni, Cuciniello. All. Simone Lambardi

MONTERONI: Banchero, Picchi, Bartoletti, Giorgi, Santini, Cerpi, Tognazzi, Sabia, Milano, Bovo, Perinti. All. Lorenzo Rossi.

PARZIALI: 23-11, 33-33; 51-53.