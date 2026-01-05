GROSSETO – Ultima parentesi di agonismo del girone di andata sulla pista Mario Parri di via Mercurio, con il Circolo Pattinatori Grosseto impegnato con l’Indeco Giovinazzo, quintetto invischiato nel mezzo della zona playout. Proprio i pugliesi hanno conquistato solo quattro punti nelle prime dodici giornate, facendo registrare una vittoria per 7-1 contro la cenerentola Breganze e un pareggio contro l’altra matricola, la Blue Factor Castiglione. I ragazzi di Massimo Mariotti vogliono trovare nella calza della Befana tre punti fondamentali per la salvezza, ma servirà la massima concentrazione per evitare spiacevoli sorprese. Tra l’altro la formazione ospite, che ha perso di misura con Valdagno, Forte dei Marmi, a Viareggio, ha fatto ritornare sulla panchina una leggenda come Pino Marzella e si presenterà in Maremma con l’obiettivo di dare il via a un nuovo corso, in attesa di poter utilizzare, dalla prima di ritorno gli acquisti, il portiere Bovo e l’esterno Maturano.

Il match in programma alle 20,45 dell’Epifania è uno snodo importante della stagione di Saavedra e compagni. Prima di tutto, sfruttando al meglio il primo impegno del 2026, i biancorossi si porterebbero a ben 16 lunghezze di vantaggio sul quintetto pugliese e potrebbe cominciare a pensare a qualcosa di più di una semplice permanenza in serie A1, almeno a un preliminare playoff, sfumato l’anno scorso a causa della differenza reti peggiore nei confronti del Viareggio. Battendo il Giovinazzo, il Cp Grosseto conserverebbe la possibilità di guadagnarsi, per il quinto anno consecutivo, un posto tra le prime otto, il che significa disputare i quarti di finale della Coppa Italia. Arrivando ottavo è sicura la sfida con la corazzata Trissino, mentre un eventuale settimo (che spalancherebbe le porte ad un duello contro Bassano o Viareggio, che si affrontano martedì in Veneto) è legato alla vittoria ed anche al mancato successo del Follonica e del Sarzana a Novara. Altrimenti, anche con una vittoria rimarrebbe il nono posto, con un bottino di punti migliore dello scorso anno.

Per Saavedra e compagni, che nelle prime dodici uscite hanno tenuto testa a tutte le formazioni affrontate (Trissino compreso, che ha fatto sua la gara solo nella ripresa), sarà un confronto, come detto, da prendere con le molle. I ragazzi in queste ultime settimane hanno lavorato bene, dopo essersi ritemprati, e sono apparsi pronti a regalare spettacolo nelle rimanenti quattordici uscite della regular season.

Mariotti e i suoi ragazzi sperano anche in un afflusso importante al palazzetto di via Mercurio, anche per tributare l’ultimo applauso a Doriana Carpinetti, grande amica e fan del Cp Grosseto. La compagine grossetana, in suo onore, giocherà con il lutto al braccio e si aggiungerà il ricordo nel minuto di raccoglimento per le vittime di Crans Montana. All’interno del centro sportivo sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per sostenere il figlio tredicenne, giocatore della formazione under 15. La sottoscrizione è intestata a Fabrizio Boni, marito di Doriana Carpinetti, ed è attiva sul seguente conto: Iban: IT43V0100514300000000008552. Causale: Raccolta fondi per Doriana.

Il Cp Grosseto si presenta a questo impegno con la formazione al completo: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Schiavo, Paghi, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan.