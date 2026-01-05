SCARLINO – Dopo il doppio successo di Claudio Fanciulli, Federico Magnani conquista la terza tappa del campionato d’inverno mtb Uisp sullo splendido tracciato di Cala Violina, davanti ad Andrea Amorevoli e Alessandro Timitilli. Sul percorso disegnato dal Team Bassi Bike tra i sentieri e gli scorci panoramici di Cala Violina e della costa di Scarlino, Magnani, portacolori di Max Lelli, ha preceduto in classifica generale Andrea Amorevoli del Bassibike Team, primo dei Master M4, e Alessandro Timitilli del Team Siena Bike, vincitore tra i Master M5. Alle loro spalle si sono inseriti Aldo Bizzarri del Bassibike Team, leader della M3, Eduard Kivishev del Velo Club Forte dei Marmi, Riccardo Fabianelli sempre del Bassibike Team, Fabio Presenti di Max Lelli, Stefano Panti della Siena Bike, Andrea Cordova di Amici 2 Ruote Gavorrano e Francesco Scalora del Team Marathon Bike, che hanno completato la top ten assoluta dando spettacolo nei single track e sulle rampe del tracciato.

Nelle classifiche di categoria, tra gli Esordienti/Allievi il successo è andato a Tommas Tanini del Bassibike Team, protagonista sulla distanza ridotta. Negli Elite Sport ha vinto Stefano Panti della Siena Bike davanti ad Andrea Cordova di Amici 2 Ruote Gavorrano, confermando l’ottimo momento del settore giovanile e degli élite del movimento toscano.

Tra i Master M1 si è imposto Fabio Presenti, anche lui in maglia Max Lelli, mentre nei Master M2 la vittoria di categoria ha coinciso con il trionfo assoluto di Federico Magnani per Max Lelli, che ha preceduto Vittorio Conforti della Ciclisport Poggibonsi. Nei Master M3 si è confermato al vertice Aldo Bizzarri del Bassibike Team, davanti a Manuele Menchi dell’Avis Ciclismo Rosignano e ad Andrea Galli dello Scoglio Cycling Team.

Nei Master M4 ha primeggiato Andrea Amorevoli del Bassibike Team, secondo assoluto di giornata, con Eduard Kivishev del Velo Club Forte dei Marmi al secondo posto di categoria e Francesco Scalora del Team Marathon Bike terzo, mentre Patrizio Poli dell’Avis Ciclismo Rosignano e Luca Parrini del Free Bike Pedale Follonichese hanno chiuso appena fuori dal podio di fascia. Nei Master M5 il più forte è stato Alessandro Timitilli del Team Siena Bike, davanti a Rodriguez Elduys Alfonso del VO2 Cycling Team e a Leonardo Bossini della Ciclisport Poggibonsi.

Tra i Master M6 ha vinto Stefano Pennone del Mt Bike Argentario, seguito dal compagno di squadra Marco Galatolo e da Riccardo Pecchia del VO2 Cycling Team, mentre nei Master M7 si è imposto Riccardo Fabianelli del Bassibike Team davanti a Giovanni Canapini del Gruppo Ciclistico Val di Merse e a Luciano Meucci della Ciclisport Poggibonsi. Nella categoria M8, infine, successo di Roberto Giorgi del Livorno Team Bike su Egidio Solari del Team Max Lelli e Stefano Sacchini.