MONTE ARGENTARIO – L’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per la concessione di contributi economici a sostegno delle utenze di energia elettrica per l’anno 2025. Gli interessati in possesso dei requisiti indicati nel bando possono presentare domanda entro il 20 marzo 2026.

Può fare richiesta di contributo uno dei componenti del nucleo Isee al cui interno risulta essere l’intestatario dell’utenza, residente a Monte Argentario. Per l’ammissione è necessario il possesso di attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 15mila euro, qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione dovrà provvedere ad esibire la ricevuta rilasciata dal Caaf che certifica la richiesta di attestazione del nuovo Isee. Non saranno ammesse domande presentate da inquilini con contratto di fornitura intestato al proprietario dell’abitazione.

Le domande di partecipazione devono essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Comune e disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.monteargentario.gr.it.

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria documentazione ( copia bollette, documento identità, composizione nucleo familiare, Isee), dovranno essere presentate: via email all’indirizzo [email protected], inoltrate tramite Pec all’indirizzo: [email protected] o presentate a mano all’Ufficio Urp sito in P.le dei Rioni n.8 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0564/811973 – 83