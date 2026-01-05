Secondo le previsioni, nel corso della notte è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, inizialmente a partire dalle zone meridionali ed orientali, con fenomeni in graduale estensione durante la mattina anche alle aree centrali della regione.

La neve è prevista fino al fondovalle in Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina, mentre nel resto della Toscana centro-orientale i fiocchi potrebbero spingersi fino a quote di bassa collina, indicativamente tra 200 e 400 metri.

La sala operativa regionale raccomanda massima prudenza alla guida, soprattutto nelle prime ore della giornata, e ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali lungo i tratti stradali interessati dalle precipitazioni nevose. Possibili rallentamenti o disagi alla circolazione, in particolare nelle aree interne e collinari.

L’evoluzione del quadro meteo sarà monitorata costantemente. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in caso di variazioni significative delle condizioni previste.