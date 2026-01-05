GROSSETO – Dal 19 febbraio 2002, “Fuori con Alice”, libro di racconti di Gaetano Telloli, aspettava che io (a cui l’Autore aveva inviato una copia con dedica, con espressa “speranza di una recensione” e con biglietto di accompagnamento), mi occupassi giornalisticamente di lui.

Certe pulizie di casa che di tanto in tanto vengono fatte, per recuperare spazi e ritrovare oggetti e documenti, hanno di recente “portato alla luce” questo libro, di cui non esiste testimonianza, di alcuna “pisaniana“ recensione.

Pertanto, dopo ventiquattro anni, rilette le sue trentanove paginette, scusandomi per il ritardo, ho voluto assecondare con piacere, la vetusta richiesta dell’autore, ed occuparmi di questo “distillato”. Ci piace definirlo così, perché prosa e poesia, in questo suo lavoro, si prendono a braccetto e celebrano insieme la festa dell’Eros.

Un Eros maturo ma vivace, fantasioso e smanioso di testimoniare attraverso lo scrivere queste sue epifanie. Ne escono fuori degli affreschi di storie dal sapore qua e là anche un po’ boccaccesco, raccontate però con un garbato realismo, mai greve o troppo sboccato. Pulsioni comuni e naturali, di personaggi semplici, che potrebbero essere dei vicini di casa, dei bottegai del circondario, un’amica od una parente.

Telloli, anche in questa sua opera, testimonia dunque la buona capacità narrativa, del resto a suo tempo apprezzata dallo stesso Carlo Cassola che da frequentatore a Marina di Grosseto del “bagnetto” che la famiglia Telloli gestiva, aveva espresso un lusinghiero parere sugli scritti che il nostro gli aveva presentato e fatto leggere.

Oltre alla prosa, non mancano in “Fuori con Alice“ neppure degli originali messaggi in versi come quel “Quando si ama quanto male fa l’indifferenza” oppure “Io non provo nemmeno / a correrle dietro: non avevo / gambe lunghe come le sue “.

Ciò che teniamo a sottolineare, sebbene ben ventiquattro anni siano trascorsi dalla sua nascita editoriale, è la non estinta freschezza della narrazione ed il piacere di affrontarne la lettura. Esaudita la richiesta della recensione, a questo punto ci riteniamo assolti, riabilitati, soddisfatti e con la coscienza al posto.

Scherzi a parte, Gaetano Telloli nel corso di questi anni ha pubblicato dei buoni libri, alcuni anche di recente. Ebbene, non aspetteremo altri ventiquattro anni e, lo promettiamo, torneremo ad occuparci di lui.