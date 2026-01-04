GROSSETO – Epifania in arrivo in Maremma e sei alla ricerca di idee su cosa fare? Scopriamo insieme tutti gli eventi in provincia di Grosseto tra caccia al tesoro, animazione, tombolate ed eventi per famiglie. Ma non solo martedì 6 gennaio, i festeggiamenti inizieranno già lunedì 5.
LUNEDÌ 5 GENNAIO
Amiata
5-1-2026 – Befanate tradizionali canti tradizionali nelle frazioni di Santa Fiora
Castiglione della Pescaia
5-1-2026 – Epifania: tanti eventi per grandi e piccini a Castiglione e frazioni
5-1-2026 – A Tirli arriva la Befana con il ciucchino, appuntamento alle 19.30 in piazza
Grosseto
5-1-2026 – La Befana alla ricerca del “suo” carbone: caccia al tesoro al Museo di storia naturale
5-1-2026 – La Befana e lo spettacolo di danza in ricordo di Chiara Cancemi: il Natale del Comitato per la Vita
5-1-2026 – A Marina di Grosseto si brucia la Befana e si festeggia sino a notte fonda
Magliano in Toscana
5-1-2026 – Doppia festa dell’Epifania con i Bacaroni maremmani
Manciano
5-1-2026 – Saturnia accende il nuovo anno con la Focarazza. Sino al 6 gennaio musica, gastronomia e riti del fuoco
5-1-2026 – La Befana arriva a San Martino sul Fiora e ai Poderi di Montemerano
Orbetello
5-1-2026 – La Befana… Vien di notte. Animazione itinerante per bambini
Pitigliano
5-1-2026 – Da piazza Garibaldi partenza delle tradizionali “Befane”
MARTEDÌ 6 GENNAIO
Amiata
6-1-2026 – Castel del Piano, un pomeriggio per i più piccoli dedicato alla Befana
6-1-2026 – Santa Fiora, in piazza Garibaldi arriva la Befana
6-1-2026 – Nido di Fate, Arcidosso: arriva la Befana con giochi per bambini
Castiglione della Pescaia
6-1-2026 – Epifania: tanti eventi per grandi e piccini a Castiglione e frazioni
Follonica
6-1-2026 – A Senzuno torna la festa della Befana: dolci, sorrisi e tradizione per grandi e piccini
6-1-2026 – Torna la tradizionale Tombolata della Cri: appuntamento alla Fonderia 1
Magliano in Toscana
6-1-2026 – Doppia festa dell’Epifania con i Bacaroni maremmani
Manciano
6-1-2026 – Saturnia accende il nuovo anno con la Focarazza. Sino al 6 gennaio musica, gastronomia e riti del fuoco
6-1-2026 – Tradizionale Befana Poggiaiola a Poggio Murella
Pitigliano
6-1-2026 – Doppio appuntamento con la Befana e concerto della banda “G. Verdi” di Sorano