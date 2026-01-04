GROSSETO – Con la morte nel cuore per l’improvvisa scomparsa di Doriana Carpinetti, la mamma di uno dei talenti della squadra Under 15 A, la squadra di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto fa il suo debutto in campionato lunedì 5 gennaio alle 19,30 sulla pista del Centro Giovani Calciatori Viareggio. Questo è il primo atto della seconda parte di stagione, dopo che i ragazzi di Marco Zanobi hanno concluso la Coppa Italia in maniera buona, venendo eliminati al primo turno dei play-off. La gara in Versilia era programmata originariamente per martedì 6 gennaio, ma la società di via Mercurio ha chiesto l’anticipo a lunedì per avere a disposizione contro il Giovinazzo, nell’ultima di A1, il portiere Luca Squarcia e Mattia Giabbani.

“Il nostro obiettivo è di disputare un campionato dignitoso – sottolinea l’allenatore Marco Zanobi – a ridosso delle prime della classe, con un traguardo importante da centrare, quello di far crescere i giovani che fanno attualmente parte della rosa e quelli che nel corso del campionato, dopo aver compiuto i 15 anni, verranno a darci una mano”.

Il Circolo Pattinatori, che debutterà sulla pista Mario Parri domenica prossima contro il Viareggio Hockey, in questi ultimi giorni ha anche perfezionato l’arrivo di Lorenzo Perfetti, che ha indossato negli scorsi anni la maglia dell’hc Castiglione.

La rosa del C.P. per la serie B: Alessandro Bardini, Marco Maria Bianchi, Tommaso Bruni, Riccardo Bruzzi, Samuel Cardi, Edoardo Civitarese, Leonardo Convertiti Mann, Mattia Giabbani, Tommaso Giusti, Mattia Marinoni, Vittoria Masetti, Pier Francesco Montomoli, Aleksander Muntean, Emanuele Perfetti, Lorenzo Perfetti, Luca Squarcia, Moreno Saletti. All. Marco Zanobi.