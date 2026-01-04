BAGNO DI GAVORRANO – Comincia nel migliore dei modi l’anno nuovo del Follonica Gavorrano, che torna alla vittoria con un bell’1-4 sul terreno di gioco della penultima Cannara, appesantito dalla pioggia.

Neanche un minuto e Mutton ha nei piedi la palla del vantaggio: lanciato in profondità arriva di fronte al portiere e calcia, ma Stacchiotti compie un autentico miracolo e, con la complicità di Fracassini, sventa l’occasione biancorossoblù.

Viste le condizioni del terreno di gioco le due squadre cercano quindi calcioni e lanci lunghi a cercare i rispettivi attaccanti, con le trame di gioco ridotte all’osso.

Al 14′ vantaggio dei locali dopo un’azione abbastanza fortuita di Lomangino – entrato al 5′ al posto di Farini –, che approfitta di uno scivolone in area e batte Poggiolini con un piattone all’angolino.

Mutton ci riprova al 17′ di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, ancora una volta Stacchiotti gli nega la gioia del gol con un tuffo plastico.

È Giordani a ristabilire la parità al 23′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’attaccante difende palla con caparbietà e deposita in rete trovando il gol dell’1-1.

Al 27′ ci prova Maurizi al centro dell’area dopo un calcio piazzato, palla ribattuta dalla difesa di casa.

Al 35′ l’arbitro concede un calcio di rigore al Follonica Gavorrano per un fallo di Stacchiotti su Mutton. Dal dischetto di presenta Giordani, che batte alla destra del portiere e realizza la sua doppietta personale, ribaltando il risultato.

Tre minuti e ci prova anche Bellini direttamente da calcio di punizione, la palla è bassa e Stacchiotti deve intervenire in tuffo per evitare il gol.

La prima frazione si chiude quindi con il vantaggio ospite, mentre la ripresa si apre con l’ottima occasione costruita da Mutton al 3′, ma l’attaccante alza troppo e la sfera termina di poco sopra la traversa.

Dall’altra parte Fracassini ci prova dal limite, ma anche lui alza troppo sopra il montante.

La pioggia si fa sentire anche nel secondo e il leitmotiv della partita non cambia, tanti lanci lunghi e qualche azione insistita in cui i giocatori, oltre agli avversari, sono costretti a scartare anche le pozzanghere.

In un’azione manovrata arriva invece il tiro dalla distanza del neoentrato Bucci, che al 9′ calcia di poco a lato.

Ancora Fracassini ci prova dalla distanza al 15′, Poggiolini è attento e blocca. Il Cannara ci prova anche al 23′ con Elian Bertaina, che si libera al tiro trovando ancora la risposta di Poggiolini.

Ma al 25′ arriva il tris del Follonica Gavorrano: bellissima azione condotta da Mutton e Bellini, con quest’ultimo che, di fronte al portiere, non sbaglia, portando il punteggio sull’1-3.

C’è gloria anche per Bianchi, che al 41′ realizza il poker su calcio di punizione, complice anche un’indecisione del portiere di casa, ultimo sussulto della partita.

CANNARA: Stacchiotti, Azurunwa (27′ st Cardoni), Schvindt (44′ st Vergara), Fumanti, Fracassini, Farini (4′ Lomangino), Gnazale, Bertaina En., Bertaina El., Iacullo, Mancini. A disposizione: Vassallo, Lupi, Roselli, Fisichella, Fioretti, Scurioli. All. Romeo.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bernardini, Matteucci, Bellini (33′ st Likaxhiu), Marino, Maurizi (19′ st Proietti), Mutton (43′ st Pimpinelli), Fremura, Pescicani (5′ st Bucci), Arrighi, Giordani (28′ st Bianchi). A disposizione: Tanganelli, Ferretti, Crasta, Presta. All. Brando.

ARBITRO: Pica di Roma 1; assistenti Di Tella e Serenellini di Ancona.

MARCATORI: 14′ Lomangino, 23′ Giordani, 35′ Giordani (rig.), 25′ st Bellini, 41′ st Bianchi.

NOTE: ammoniti Iacullo, Fracassini, Bellini, Fumanti, Bucci, Bertaina En. Recuperi 1+3.

“Oggi era difficile fare una partita diversa – ha detto mister Lucio Brando – Una gara un po’ anomala che sfugge da ogni analisi tecnico-tattica. Credo che sia stata una vittoria importante per noi, al di là dell’importanza per la classifica. Noi dobbiamo focalizzarci sul nostro percorso. È una vittoria importante per come è arrivata, di nuovo in rimonta fuori casa, sono partite sporchissime. Una squadra che oggi aveva veramente voglia di vincerla, con lo spirito giusto. Penso che sia una vittoria anche molto meritata. Credo che si sia messo qualcosina in più, siamo stati molto pericolosi. Abbiamo poi finalizzato bene. Sono contento per tanti ragazzi che oggi hanno espresso sicuramente quello che avevano dentro a livello di spirito, ed è la cosa che mi ha fatto più piacere in assoluto”.