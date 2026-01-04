Foto di repertorio

GROSSETO – L’inizio del nuovo anno come la fine del vecchio, per il Grosseto di mister Indiani (foto d’archivio di Paolo Orlando). I biancorossi infilano la quindicesima vittoria in campionato aggiudicandosi per 2-1 il big match con la seconda Seravezza, l’unica finora ad aver avuto la meglio su di loro, nella prima assoluta di un torneo che parla sempre più grossetano.

Davanti al pubblico festante del Carlo Zecchini arrivano tre punti in rimonta e con numerose azioni offensive, ma i primi a gonfiare la rete sono gli ospiti, a segno con Mannelli al 20′. Il Grifone ha la bravura di rimanere a galla e pareggiare alla mezz’ora con bomber Marzierli, mentre il tocco del definitivo 2-1 arriva grazie ad Ampollini, che brucia la difesa avversaria. Un’altra chance per i torelli, ma il risultato non cambia più.

In zona playoff pareggio casalingo per il Tau Altopascio contro il Siena, per un punto che li affianca al Seravezza.

GROSSETO: Marcu, Della latta, Sacchini, Gerardini, Marzierli, Disanto, Bacciardi, Gonnelli, Ampollini, Brenna, Ciraudo. A disposizione: Romagnoli, Riccobono, Montini, Benedetti, Ciabuschi, Italiano, Guerrini, Regoli, D’Ancona. All. Indiani.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Bajic, Mosti, Fabri, Muhic, Lepri, Fontanarosa, Pucci, Bedini, Mannelli, Mannucci. A disposizione: Azioni, Camarlinghi, Cini, Spatari, Tognoni, Fiore, Pani, Sara, Lecini. All. Masitto.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo; assistenti Darwish di Milano e Colella di Imperia.

MARCATORI: 20′ Mannelli, 31′ Marzierli, 32′ Ampollini.