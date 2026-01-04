ROSELLE – La foto che vi proponiamo oggi per la nostra rubrica Maremma com’era è stata scattata negli anni 60, al podere Fonte bianca, a Roselle, e ci è stata mandata da Andrea Allegro «Una è mia madre, una mia nonna e infine la mia bis nonna e mia zia. la famiglia Andrei-Benocci».

Nella foto si riconoscono Ginetta Andrei, Nadia Baldassarri, Nicla Baldassarri, Lio Baldassarri, Zelia Andrei, Iginio Andrei, Gabriella Pratesi.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

