GROSSETO – Si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 15,15, nella chiesetta del cimitero di Sterpeto, i funerali di Doriana Carpinetti, impiegata alla farmacia Severi di Grosseto e mamma di uno dei ragazzi del settore giovanile del Circolo pattinatori Grosseto.

«Nella giornata di sabato la famiglia aveva espresso il desiderio di effettuare l’autopsia, per capire quali sono state le cause che hanno portato alla morte improvvisa della donna di 52 anni, ma di fronte al fatto che ci sarebbe voluta almeno una settimana di attesa e il trasferimento ad Orbetello per effettuare l’esame, è stato deciso di rinunciare e di procedere con la cerimonia funebre – fa sapere al società -. Alle esequie parteciperà una rappresentanza di giocatori della prima squadra, con in testa l’allenatore Massimo Mariotti, che si unirà ai piccoli atleti delle formazioni giovanili biancorossi».

Martedì sera il Cp Grosseto giocherà l’ultima del girone d’andata contro il Giovinazzo con il lutto al braccio, dopo aver effettuato un minuto di silenzio, in omaggio a Doriana.