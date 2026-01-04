GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 4 gennaio 2026

Ariete ordinato: vuoi rimettere tutto al suo posto.

Toro produttivo: giornata utile per ripartire.

Gemelli attivo: ma oggi scegli bene le parole.

Cancro pacato: la tua presenza è rassicurante.

Leone generoso: oggi però ascolti più del solito.

Vergine, segno del giorno, sarà pragmatica, efficace, risoluta: oggi risolvi e organizzi con intelligenza.

Consiglio escursione: visita l’antico Monastero del Siloe, vicino a Poggi del Sasso: luogo essenziale e armonico, in perfetta sintonia con te.

Bilancia lucida: sai mediare senza forzature.

Scorpione acuto: ma oggi lasci correre ciò che non serve.

Sagittario attivo: ma più centrato.

Capricorno costante: ma oggi anche più morbido.

Acquario creativo: una tua idea prende forma.

Pesci silenziosi: oggi senti tutto, senza parlare.