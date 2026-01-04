GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 4 gennaio 2026
Ariete ordinato: vuoi rimettere tutto al suo posto.
Toro produttivo: giornata utile per ripartire.
Gemelli attivo: ma oggi scegli bene le parole.
Cancro pacato: la tua presenza è rassicurante.
Leone generoso: oggi però ascolti più del solito.
Vergine, segno del giorno, sarà pragmatica, efficace, risoluta: oggi risolvi e organizzi con intelligenza.
Consiglio escursione: visita l’antico Monastero del Siloe, vicino a Poggi del Sasso: luogo essenziale e armonico, in perfetta sintonia con te.
Bilancia lucida: sai mediare senza forzature.
Scorpione acuto: ma oggi lasci correre ciò che non serve.
Sagittario attivo: ma più centrato.
Capricorno costante: ma oggi anche più morbido.
Acquario creativo: una tua idea prende forma.
Pesci silenziosi: oggi senti tutto, senza parlare.