US GROSSETO 8. Nella sfida tra prima e seconda del campionato è il Seravezza a partire forte, cercando di schiacciare il Grosseto nella propria metà campo, e dopo il gol del vantaggio trovato al 19′ la partita poteva girare a loro favore, grazie al comprensibile nervosismo dei torelli, che però con grande grinta rialzano la testa e al 31’ trovano il gol del pari con un colpo di testa di Marzierli. Nel finale del primo tempo i biancorossi chiudono molto forte, con l’obiettivo di segnare la rete del vantaggio, ma ciò non si concretizza. Il secondo tempo è una fotocopia del primo, con gli ospiti che attaccano nei primi 15 minuti, senza riuscire mai a rendersi pericolosi. Da lì in poi il Grosseto controlla la partita e trova il gol del vittoria al 77’ con Ampollini. Le incursioni degli avversari sul finale non mettono mai in serio pericolo la porta di Marcu, con la partita che termina sul risultato di 2-1, portando così il Grifone ancora più in vetta, complice il pareggio del Tau contro il Siena, adesso a -10 insieme al Seravezza.

MARCU 6,5. Incolpevole in occasione della rete di Mannelli, da quel momento in poi apporta sicurezza a tutta la sua retroguardia, rendendosi autore di ottime uscite.

AMPOLLINI 8. Schierato come terzino sinistro, non il suo ruolo naturale, nel primo tempo è molto attento alle varie incursioni degli esterni lucchesi. Nel secondo tempo resta sempre come terzino nella difesa a 4, ma, dopo altri 30 minuti dove viene poco coinvolto, al 77’ trova da fuori il gol del vantaggio con un piazzato deviato che si spegne in rete.

BRENNA 6,5. Viene ammonito ad inizio del primo tempo, ma da lì conduce una partita molto ordinata, dove chiude molto bene i vari tentativi degli attaccanti gialloblù.

GONNELLI 6,5. Come per il suo compagno di reparto, gioca una partita molto attenta e da sicurezza ai suoi compagni, dimostrando grande esperienza.

CIRAUDO 6. Nel primo tempo viene poco coinvolto, mentre nel secondo, probabilmente grazie alla trazione offensiva della squadra il suo rendimento migliora. Partita sufficiente.

BACCIARDI 6. Dopo le parole di Mister Indiani, che aveva trovato come neo di questa squadra il non fare falli tattici, arriva la risposta del centrocampista, che su una ripartenza pericolosa degli ospiti commette un fallo molto intelligente. Oggi è meno nel fulcro del gioco, ma da sempre un apporto sulle seconde palle.

Dal 92’ MONTINI S.V.

DELLA LATTA 6-. Gara di luci e ombre, viene schierato come incursore per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria ma non riesce quasi mai a mettersi in mostra, viene ammonito a metà del primo tempo. Nel secondo sbaglia alcuni cambi di gioco, viene sostituito.

Dal 66’ RICCOBONO 6,5. Nella trequarti si muove benissimo, svaria spesso e non concede punti di riferimento alla squadra avversaria che fa fatica a marcarlo. Crea spesso superiorità numerica.

SACCHINI 6,5. Da tanta sostanza al centrocampo grossetano, facendo spesso tutto il campo, pulisce bene molti palloni e chiude spesso le zone di passaggio agli avversari. Da segnalare una sua azione all’82’ dove dopo aver recuperato un pallone nella propria metà campo fa partire un contropiede che per poco non conclude lui stesso in rete.

GERARDINI 6. Sebbene sia l’autore della palla persa che concede il vantaggio rivale, l’esterno biancorosso si riscatta con un buon match, mettendo in difficoltà con la sua velocità e i suoi dribbling la difesa avversaria. Sua la giocata che consegna il primo giallo alla squadra avversaria.

Dall’87’ D’ANCONA S.V.

DISANTO 6,5. Dopo aver saltato il difensore avversario mette una palla in mezzo dalla fascia sinistra, riesce a trovare la testa di Marzierli per il temporaneo 1-1, rendendo così protagonista l’esterno di un grande assist. Si rende protagonista di un grandissimo primo tempo, dove mette alle corde i lucchesi. Nella ripresa cala di rendimento e viene sostituito.

Dal 66’ REGOLI 6. Sempre pericoloso quando punta l’avversario, mette spesso in difficoltà Fabri e compagni con i suoi dribbling ubriacanti.

MARZIERLI 8. Si fa trovare prontissimo su un cross a tagliare la difesa di Disanto e segna la rete del pari con un preciso colpo di testa. Nel secondo tempo continua a fare da riferimento offensivo, giocando spalle alla porta e al 77’, su contropiede, fa da sponda per Ampollini, diventando all’occorrenza anche assistman.

MISTER INDIANI 7,5. Schiera la sua squadra nella prima frazione con un 4-2-3-1 a trazione offensiva, con Della Latta schierato come incursore sulla trequarti. Sotto di un gol è bravo a tenere alto il morale dei suoi facendo alzare loro il baricentro e a pressare di più, con il Grosseto che trova il pari che perdurerà per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo decide di non cambiare 11 titolari fino al 66’ quando decide di inserire Riccobono al posto di Della Latta e Regoli al posto di Disanto, cambi azzeccati che danno alla sua squadra una trazione ancora più offensiva: 10 minuti dopo riuscirà a sfondare la retroguardia avversaria e a trovare la rete della vittoria (foto d’archivio di Paolo Orlando).