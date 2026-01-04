GROSSETO – Il Palasport di via Austria, ospita per la prima volta le Finals di Coppa Toscana Open-Trofeo Bugliesi di pallacanestro (foto Venezia). Lunedì 5 e martedì 6 gennaio l’impianto grossetano sarà teatro di un serie di incontri di altissimo livello, visto che le formazioni arrivate all’atto conclusivo della manifestazione sono tra le migliori della divisione regionale 1. Sul parquet ci saranno le regine dei gironi A e B (la Gea Basketball Grosseto e il Monteroni, che hanno messo insieme fino ad adesso 24 punti), ma anche Valdelsa (22 punti) e Poggibonsi (20 punti), che occupano la seconda e la terza posizione nel girone B.

Quello che andrà in scena nei prossimi due giorni sarà insomma un derby tra Grosseto e Siena, con i ragazzi di Silvio Andreozzi, chiamati a sfidare lunedì alle 19 il Poggibonsi Basket, che proveranno ad alzare il cielo il primo trofeo di una stagione fin qui esaltante, con 15 vittorie in 17 incontri disputati, compresi i tre turni eliminatori di Coppa Toscana, contro Synergy Valdarno, Cestistica Pescia e Calcinaia.

Per Edoardo Furi e compagni, anche se non sarà una passeggiata, visto il valore delle avversarie, è sicuramente una ghiotta occasione per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Durante i primi tre mesi di questa annata i biancorossi sono stati spesso travolgenti e anche trascinati dal pubblico amico vorranno mantenere l’imbattibilità casalinga.

“Anche se qualcuno si sta portando avanti i postumi di una fastidiosa influenza, spero di avere l’organico al completo – ha sottolineato Andreozzi – Durante questa sosta del campionato ci siamo allenati bene e abbiamo disputato una proficua amichevole con la Pallacanestro Grosseto Team 90, nella quale abbiamo provato qualcosa di nuovo”.

Il tecnico della Gea parla della semifinale contro Poggibonsi: «Ho visto i giallorossi senesi all’opera nelle ultime partite e devo dire che esprimono un buon basket. Non sono insomma un quintetto da prendere sotto gamba e sarà ancora più difficile in caso di vittoria: Monteroni e Valdelsa (che ci sconfisse lo scorso anno in semifinale di Coppa) sono due squadre di ottima caratura, grintose. Ai ragazzi chiederò di rimanere concentrati, di partire con il piede giusto, come hanno fatto nelle ultime uscite, giocare di squadra e difendere al massimo. Con tutti questi ingredienti possiamo aspirare intanto alla qualificazione per la finalissima».

Andreozzi, prima di diramare le convocazioni ha ancora un paio di dubbi sui senior da mettere in campo, mentre ha già messo in preallarme un gruppo di under 17 che potranno avere l’onore di sedere in panchina su un palcoscenico importante come la Coppa Toscana. A disposizione i giocatori, con in testa bomber Davide Liberati, autore di 267 punti in campionato, che stanno regalando grandi soddisfazioni agli appassionati.

Il programma della Final Four prevede per lunedì la disputa delle semifinali, alle 16 Monteroni-Valdelsa Basket e alle 19 Gea Grosseto-Poggibonsi. Le vincenti si sfideranno il giorno della Befana alle 18 per la conquista prestigioso trofeo.