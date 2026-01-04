GROSSETO – Anche l’Anpi provinciale sarà presente al presidio organizzato da Rifondazione comunista a Grosseto, in piazza Socci, dalle 16 alle 18 di lunedì 5, contro «l’ ennesima aggressione statunitense nei confronti del popolo sovrano venezuelano, violando ogni norma del diritto internazionale. Un altro sciagurato passo verso la deflagrazione mondiale. Vi invitiamo a partecipare» afferma Giulio Balocchi.

«L’Anpi provinciale di Grosseto “Norma Parenti” condanna con la massima fermezza l’attacco armato degli Stati Uniti d’America contro il Venezuela: un’azione unilaterale di guerra che viola la Carta delle Nazioni Unite, calpesta la sovranità di uno Stato e riporta le relazioni internazionali ad una logica di forza che la storia avrebbe dovuto superare» afferma Antonella Coppi.

«Al di là della propaganda di Trump e dei suoi “amici” internazionali ed italici, non si tratta di un’operazione di sicurezza, ma di una scelta politica di aggressione che legittima la guerra preventiva, l’ingerenza armata e l’uso della violenza come strumento di gestione dei conflitti, in aperta violazione del diritto internazionale e dei principi del multilateralismo».

«Non mettiamo in discussione la condanna del regime del dittatore Maduro né intendiamo schierarsi dalla sua parte, ma è ben chiaro a chiunque abbia una minima di voglia di ragionare che i veri interessi di Trump sono le risorse naturali venezuelane; come quelle della Groenlandia, dell’Ucraina e così via» prosegue Coppi.

«L’Anpi denuncia inoltre la normalizzazione politica e culturale della guerra, favorita da narrazioni che cancellano il contesto e riducono la complessità a schemi propagandistici. Stiamo assistendo da mesi a preoccupanti segnali di potenziali patti sotterranei con altri grandi potenze come Cina, India e Russia per spartirsi il mondo senza reciproche interferenze: sono a nostro avviso emblematiche le tiepide prese di posizione nei confronti di questo nuovo attacco imperialista di Trump. Se passa questo messaggio, da domani tutti potrebbero sentirsi autorizzati ad invadere Paesi altrui solo per proprie “ragion di Stato”».

«La pace non è silenzio né equidistanza: è difesa del diritto, assunzione di responsabilità e rifiuto della violenza a prescindere. Per queste ragioni l’Anpi si rivolge direttamente alla maggioranza parlamentare ed al Governo italiano, chiedendo una presa di posizione chiara e coerente con la Costituzione, il rifiuto di ogni complicità – anche per omissione- e l’impegno a difendere il diritto internazionale, il multilateralismo e la pace».

«L’aggressione di Trump al Venezuela, qualunque giudizio si possa dare di Maduro, costituisce una grave violazione del Diritto internazionale, al quale, sempre di più nel mondo, si sostituisce l’uso della forza brutale – afferma Romeo Carusi, presidente della sezione Anpi Elvio Palazzoli -. Tanto più che questo avviene con un falso pretesto, quello di un traffico di droga in cui il Venezuela ha al massimo un ruolo del tutto marginale. Ancora una volta si dimostra, come in passato in Guatemala, a Panama, a Grenada e in Cile con il golpe, che i paesi dell’America latina sono a sovranità limitata e gli USA pretendono di eliminare ogni governo a loro sgradito.

«Il pacificatore Trump ha gettato la maschera, confermando di essere un guerrafondaio tutto preso dall’affermazione di sé e dal primato statunitense in tutto il mondo. Si conferma così la linea aggressiva già affermata in Ucraina e a Gaza e con le minacce all’Iran. I già difficili rapporti internazionali vengono messi in crisi e con essi la pace».

«Di fronte a un fatto di questa gravità il governo italiano tace e i partiti che lo compongono esprimono consenso. L’Anpi invece esprime ferma condanna di questa aggressione, che aggiunge un altro elemento di brutalità in un mondo già troppo insanguinato, per quanto sappiamo a Caracas ci sono già decine di morti» conclude la nota di Carusi.