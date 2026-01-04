GROSSETO – «Ieri, 3 gennaio 2026, abbiamo ricevuto il buongiorno con la notizia del bombardamento Usa su Caracas ed è così iniziato il bollettino di guerra che si è concluso con l’arresto/sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie. Il tutto, infine, coronato dal discorso di Donald Trump» afferma la nota del Coordinamento per la pace di Grosseto.

«Delirio di onnipotenza sarebbe il modo giusto di definirlo, ma a quanto pare c’è chi invece riesce ad approvare quanto accaduto (non c’è bisogno di fare nomi, sono i soliti noti) e chi, come l’Ue, pigola parole da perfetto vassallo a conferma delle dichiarazioni della presidente della commissione (membro di spicco del Word economic forum) di settembre 2025, nella riunione sullo stato dell’Unione. Il governo italiano non è stato da meno».

«Poco importa quindi se gli Usa si sono autoeletti, senza diritto alcuno, giustizieri del mondo, se sostengono di essere i dominatori dell’emisfero occidentale (d’altro canto glielo permettiamo), se si approprieranno illecitamente di risorse altrui, se minacciano ritorsioni anche armate nei confronti di chiunque essi possano ritenere, scusa molto comoda, un pericolo per loro sicurezza, se hanno già indicato apertamente i loro prossimi obbiettivi, vedi Colombia, rea di produrre cocaina e Cuba che “rende infelice il proprio popolo”» prosegue la nota.

«Il Coordinamento pace di Grosseto si dissocia fermamente dalla posizione del governo italiano e si unisce a tutte le voci che non avallano le azioni Usa e denunciano con forza la chiara violazione del diritto internazionale nei confronti del Venezuela, paese sovrano. Per questo appoggerà l’iniziativa di Rifondazione comunista e sarà al suo fianco lunedì 5 gennaio a Grosseto in piazza Socci, dalle 16 alle 18, per rimarcare il fermo no alla violenza delle armi e per chiedere il rispetto del diritto sacrosanto che ogni nazione ha di decidere le proprie sorti senza interferenze esterne non richieste. Pur essendo giorni di festa, invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa, per non lasciar passare sotto silenzio l’ennesimo tentativo di far valere per qualunque ragione la legge del più forte. Restiamo umani».

La federazione del Pci di Grosseto, «condanna con fermezza l’aggressione degli Stati Uniti verso il Venezuela. Un’azione da gangster che rade al suolo il diritto internazionale. Si usano metodi criminali per il controllo del potere economico, si narrano ragioni di lotta al narcotraffico per avere la scusa di invadere uno Stato sovrano. Chiediamo, inoltre, che il Governo italiano prenda una posizione chiara e di condanna verso un colpo di stato preventivato e richiesto dal premio Nobel Machado. Per questi motivi saremo in piazza a Grosseto lunedì 5 gennaio 2026, dalle ore 16.00 per partecipare al presidio insieme alle forze democratiche».