GROSSETO – L’Emporio Solidale, insieme al presidente dell’associazione Grosseto Città Solidale, Pietro Mondì, al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e all’assessore al Sociale, Carla Minacci, ha ricevuto un importante gesto di solidarietà da parte di un’azienda locale che ha voluto restare anonima. L’impresa ha infatti donato un totale di 408 kg di prodotti caseari – di cui 175 kg di ricotta e 233 kg di formaggi – destinati alle persone meno abbienti che si rivolgono quotidianamente all’associazione.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale, Carla Minacci, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni: “Attraverso l’assessorato al Sociale, sosteniamo chi ogni giorno lavora per i più fragili. Questo partenariato tra imprese private, istituzioni e associazioni dimostra come, grazie all’impegno dei volontari, sia possibile costruire una rete concreta di solidarietà sul territorio”.

“Stasera un gesto concreto, silenzioso ma dal grande valore umano, dimostra come la sensibilità verso chi si trova in difficoltà possa trasformarsi in un aiuto tangibile per la comunità” – ha commentato Pietro Mondì.

“Il ringraziamento – concludono dal Comune – va dunque sia all’Emporio Solidale, per l’impegno costante e instancabile nel supportare le persone in difficoltà, sia all’azienda locale, che con discrezione e generosità ha offerto un sostegno prezioso, dimostrando che il cuore e la sensibilità verso gli altri sono la vera forza della comunità”.