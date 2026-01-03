GROSEETO – Il Partito della Rifondazione Comunista, federazione di Grosseto, informa che lunedì 5 dalle ore 16 alle ore 18 verrà organizzato in piazza Dante un presidio “per protestare contro l’aggressione degli Usa nei confronti del libero stato del Venezuela e per chiedere che il Governo italiano assuma una precisa posizione di condanna”.

“Non è possibile – affermano da Rifondazione – accettare supinamente che la follia imperialista americana possa ancora una volta agire impunemente senza che chi si dichiara Paese democratico dica una sola parola nei confronti di questa pazzesca deriva di guerra globale. L’aggressione militare voluta da Trump è un crimine, l’ennesima violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e il nostro paese non può aver perso completamente il senso di umanità e di civiltà. Per questo invitiamo tutte le forze democratiche cittadine a scendere in piazza per dimostrare che non è così”.