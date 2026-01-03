GROSSETO – Una festa privata, tra amici, in una struttura non aperta al pubblico alle porte della città di Grosseto.

È qui che si sarebbe tenuta la cena che avrebbe portato al ricovero di otto ragazzi tra i 20-25 anni e all’accesso al Pronto soccorso di altri coetanei, per intossicazione alimentare.

Non è ancora chiaro cosa sia successo di preciso, se il cibo incriminato fosse stato cucinato sul posto o portato da uno dei commensali.

Quando i giovani sono giunti in ospedale sono stati posti sotto osservazione sino a che non sono state scongiurate conseguenze più gravi. Poi i ragazzi sono stati dimessi.

È di questi giorni la notizia di madre e figlia di Campobasso morte per intossicazione proprio dopo una cena. Quindi cibi mal conservati possono maturare, sviluppare batteri che avere conseguenze anche letali.

Purtroppo sembra che anche cibi normali, come riso o alimenti ricchi di amido, possano rivelarsi tossici se mal conservati, specie se fatti in grandi quantità.