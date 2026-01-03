GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 3 gennaio 2026

Ariete energico: ma oggi ti fermi a osservare.

Toro stabile: accompagni gli altri con tranquillità.

Gemelli curioso: ma oggi scegli il silenzio.

Cancro emotivo: ti basta poco per sentirti a casa.

Leone brillante: ma oggi senza cercare riflettori.

Vergine riflessiva: giornata di interiorità.

Bilancia gentile: oggi eviti gli scontri.

Scorpione magnetico: ma oggi con leggerezza.

Sagittario idealista: ma con un tocco poetico.

Capricorno presente: oggi ascolti più del solito.

Acquario profondo: giornata che ti ispira.

Pesci, segno del giorno, sarà emotivo, sognante, intuitivo: oggi sei ispirato da ciò che non si vede.

Consiglio escursione: cammina lungo la Fiumara dell’Albegna, tra muschio e acqua limpida: un paesaggio che parla alla tua anima.