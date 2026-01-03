GROSSETO – Neanche il tempo di riposare testa e muscoli, dopo una prima parte impegnativa e affascinante, e il Grosseto si riaffaccia al campionato con il big match contro la seconda Seravezza. Gara simbolica: è la prima del girone di ritorno non solo contro la diretta concorrente della graduatoria, ma anche contro l’unica compagine che ha piegato i biancorossi ad una sconfitta non del tutto meritata e che odorava anche di rodaggio. Ma adesso in testa ci sono i maremmani, con sette punti di vantaggio e i migliori numeri di tutti, bomber incluso, senza nulla togliere al giovane portiere grossetano Marcu, autore di parate decisive nell’1-0 al Ghiviborgo (foto di Paolo Orlando).

“L’unica che ci ha sconfitto – ha detto mister Indiani nella conferenza stampa pregara – stanno facendo un campionato importante, onore sicuramente a loro, però noi abbiamo fatto un girone d’andata straordinario e speriamo di farne uno di ritorno se non straordinario buonissimo. Chiaro, la partita di domani è fondamentale più per loro che per noi ma a 17 gare dalla fine di fondamentale non c’è niente, sicuramente con qualsiasi risultato che verrà domani non c’è una versione definitiva di chi potrà vincere o no. La situazione dei giocatori? Ha avuto un piccolo problema Fiorani, visto che Bellini è fuori e Sabelli è squalificato siamo un po’ ai minimi termini coi centrocampisti, vedremo di ovviare. Ho enorme rispetto di tutti, figuriamoci per loro che stanno facendo un grandissimo campionato, continuo a dire che a mio giudizio quella prima partita di campionato non meritavano di vincerla, perché l’abbiamo condotta noi per novanta minuti e loro sono andati avanti 2-3 volte sfruttando errori nostri, poi hanno dimostrato di aver meritato quell’episodio lì. E’ stata forse una delle partite che il Grosseto ha dominato di più, al di là del risultato numerico”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Della Latta, Disanto, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli e Sacchini.

Allenamenti in una location insolita per il team unionista, che ha così riportato sulla propria pagina Facebook: “L’Us Grosseto 1912 desidera ringraziare di cuore l’ASD Invictasauro e il suo presidente Paolo Brogelli per la grande disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione il campo di calcio per gli allenamenti della prima squadra. Da sempre Paolo Brogelli è un autentico uomo di sport e un amico sincero della nostra società: un sostegno prezioso che conferma come collaborazione, rispetto e passione siano valori fondamentali del calcio e del territorio. Grazie di cuore”.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 18esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Fulgens Foligno (Ambrosino, Nola)

Cannara-Follonica Gavorrano (Pica, Roma 1)

Orvietana-Prato (Travaini, Busto Arsizio)

Poggibonsi-Terranuova Traiana (Vazzano, Catania)

Camaiore-Ghiviborgo (Isnardi, Albenga)

Scandicci-Vivialtoteveresansepolcro (Zantedeschi, Verona)

Tau-Siena (Scicolone, San Dona’ Di Piave)

Grosseto-Seravezza (Barbetti, Arezzo)

Sporting Trestina-San Donato Tavarnelle (Scarati, Termoli) 6/01

La classifica:

Grosseto 44 punti; Seravezza 37; Tau Altopascio 36; Foligno, Prato 29; Siena, Terranuova Traiana 25; San Donato Tavarnelle 24; Ghiviborgo 23; Aquila Montevarchi 21; Orvietana, Sporting Trestina 20; Follonica Gavorrano, Scandicci 19; Camaiore 18; Sansepolcro 12; Cannara 11; Poggibonsi 7.