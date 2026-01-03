BAGNO DI GAVORRANO – Prima di ritorno per il Follonica Gavorrano di mister Lucio Brando, che affronterà il Cannara allo stadio Spoletini domenica alle 14,30.

I biancorossoblù si presentano dopo la sconfitta per 6-1 subita in casa del Tau Calcio Altopascio, con il risultato che però non deve ingannare, vista la gara condotta dai minerari soprattutto nella prima mezz’ora di gioco e non solo. Adesso, tanta voglia di ripartire nel migliore dei modi e il Follonica Gavorrano intende farlo già dalla trasferta contro la squadra umbra, che si presenta dopo la sconfitta casalinga per 2-4 ad opera del Foligno.

La classifica parla di un Cannara a quota 11 punti in penultima posizione, con 2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, 13 gol fatti e 28 subiti. I biancorossoblù, tornati dopo la sconfitta di Altopascio in zona play out, si trovano al momento a 19 punti, con 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, 17 gol fatti e 26 subiti.

La formazione umbra è tornata quest’anno in Serie D dopo la promozione dall’Eccellenza passando dai play off dell’ultima stagione.

Nel match di andata al Malservisi-Matteini sono stati i biancorossoblù ad imporsi per 2-1, con la doppietta di Giordani intervallata dal momentaneo pareggio di Bertaina.

Per trovare un altro doppio confronto tra le due squadre bisogna risalire alla stagione 2021/22, il tutto a favore dei biancorossoblù. In casa degli umbri il match terminò sullo 0-3 per il Follonica Gavorrano, mentre tra le mura amiche i minerari si imposero per 5-0. Due vittorie anche l’anno precedente, con un 1-3 esterno e un 4-0 casalingo, mentre nella stagione 2019/20 arrivarono due pareggi per 1-1.

Nella stagione 2018/19 l’allora Gavorrano 1930 ottenne una vittoria esterna a Cannara per 0-1 e un pareggio interno per 1-1.

Ex di turno il difensore Simone Farini, cresciuto nelle giovanili del Gavorrano e in biancorossoblù fino al luglio del 2022, arrivato in Umbria pochi giorni fa in sede di mercato.