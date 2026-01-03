GROSSETO – È finita con l’arrivo dei carabinieri la festa in una casetta, una sorta di bungalow, che era stata affittata da un gruppo di minorenni nella campagna attorno a Grosseto.

I ragazzini avevano affittato la casetta all’interno di una struttura ricettiva, ma la serata è finita male, tra bottiglie spaccate, vetri infranti, letti divelti e anche qualche cazzotto tanto che la sicurezza ha richiesto l’intervento dei carabinieri e del 118 che è giunto sul posto con un’ambulanza.

I ragazzi dovranno rispondere dei danneggiamenti fatti.