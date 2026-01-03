SCARLINO – “La ripartenza dello stabilimento ex Venator sotto il nome di SolTiox segna un momento importante per tutto il comprensorio dell’Alta Maremma. È una notizia che riporta serenità nelle famiglie e apre nuove prospettive industriali per il polo chimico di Scarlino, che conosco bene per avervi lavorato e che rappresenta un presidio occupazionale fondamentale per il territorio, anche per i giovani”.

Così Daniele Brogi, commissario provinciale di Noi Moderati e capogruppo in consiglio comunale a Massa Marittima, commenta l’avvio della produzione da parte della nuova società del gruppo Mansi.

“Questa operazione – prosegue Brogi – è la dimostrazione concreta che quando la proprietà è radicata nel territorio e ci crede davvero, i risultati arrivano. Luigi Mansi, Ottorino Lolini e Giuliano Balestri hanno scommesso sul polo chimico trent’anni fa, dimostrando di avere ragione, e oggi continuano a crederci con ancora più forza rilanciando un sito strategico per l’economia locale. La Nuova Solmine è una garanzia, perché conosce il tessuto produttivo, investe con visione e responsabilità, e ha saputo costruire un progetto industriale credibile e sostenibile”.

Brogi sottolinea anche il ruolo delle istituzioni: “Oltre al ministero, che ha accompagnato il percorso, è stata decisiva l’azione della sindaca di Scarlino Francesca Travison. Ha sempre creduto nella possibilità di uscire dalla crisi e ha messo in campo tutte le misure necessarie per favorire la transizione. A lei va il merito di aver tenuto insieme le esigenze dell’impresa e quelle del territorio, contribuendo a una soluzione che oggi possiamo definire la migliore possibile”.

Per il commissario di Noi Moderati, dunque, non si tratta solo di un’operazione industriale, ma di lungimiranza per lo sviluppo futuro del territorio. “Questa ripartenza – conclude Brogi – non è solo un fatto industriale, ma un segnale di fiducia per tutta la Maremma. È la prova che con competenza, radicamento e collaborazione si può costruire futuro, lavoro e sviluppo. Noi Moderati continuerà a sostenere ogni iniziativa che metta al centro il territorio e le sue potenzialità”.