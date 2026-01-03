GROSSETO – È Camilla Terrosi il nuovo commissario comunale dell’Udc Grosseto. A nominarla il segretario provinciale Gianluigi Ferrara.

“Camilla Terrosi incarna una nuova generazione della tradizione popolare e cristiano-democratica che l’Udc continua a rappresentare e a rinnovare anche a Grosseto – commenta l’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro -. Una tradizione politica solida, riconoscibile e radicata nel territorio, fondata sul senso delle istituzioni, sulla responsabilità amministrativa e su un’attenzione concreta alle persone e alle comunità locali. Un’impostazione che ha già trovato un riscontro chiaro nelle recenti elezioni comunali, dove l’area popolare e moderata ha raccolto circa 200 preferenze a sostegno della lista del sindaco”.

La nomina di Camilla Terrosi si colloca all’interno di un percorso politico preciso, volto a “rafforzare il ruolo dell’Udc e dell’area popolare all’interno del Consiglio comunale e nel dibattito cittadino, riaffermando un’identità politica autonoma, coerente e riconoscibile, che mette al centro la persona, la famiglia, il principio di sussidiarietà e il valore delle comunità locali”.

L’azione del commissario comunale si svilupperà in stretto raccordo con il segretario provinciale Gianluigi Ferrara e con il gruppo consiliare Noi Moderati – Udc – Popolari Civici per Grosseto, composto da Pieraccini e da Amedeo Gabbrielli, punto di riferimento dell’Udc e dei Popolari Civici in Consiglio comunale, con l’obiettivo di rafforzare una presenza politica capace di incidere concretamente nelle scelte amministrative.

L’Udc ribadisce la propria adesione ai valori del popolarismo europeo: “Equilibrio, responsabilità, dialogo tra le forze sociali, rispetto delle istituzioni e rifiuto netto di ogni estremismo ideologico. Una linea politica alternativa sia al populismo degli slogan sia alle contrapposizioni sterili, che punta su proposte serie, credibili e realizzabili, costruite attraverso il confronto con cittadini, associazioni, mondo del lavoro e dell’impresa. Le priorità politiche sono chiare: rafforzamento della coesione sociale, attenzione alle fragilità e alle nuove povertà, sostegno concreto alla famiglia, valorizzazione del lavoro e delle imprese locali, sviluppo urbano equilibrato e sostenibile, piena integrazione delle frazioni e delle periferie nel progetto di città.

Il bene comune resta il riferimento costante dell’azione politica dell’Udc: non uno slogan, ma un impegno quotidiano che richiede competenza, serietà e capacità di governo”.

“In questa prospettiva – conclude l’Udc -, Camilla Terrosi e Gianluigi Ferrara avvieranno fin da subito un percorso politico strutturato in vista delle elezioni amministrative del 2027, con l’obiettivo di rafforzare l’area popolare e moderata, consolidare la presenza dell’Udc e contribuire in modo determinante alla costruzione di un progetto amministrativo credibile, stabile e profondamente radicato per il futuro di Grosseto”.